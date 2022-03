La importancia de los acabados y la calidad a la hora de hacer una reforma integral en casa de la mano de Global Oltenia Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de marzo de 2022, 13:02 h (CET)

Para conseguir un resultado duradero, novedoso y estéticamente correcto, las reformas en una casa suelen requerir del trabajo especializado de expertos.

La función de los acabados es proteger a los materiales de construcción del paso del tiempo, el constante roce con humanos o animales y accidentes.

Un buen acabado impermeabiliza las paredes o techos de elementos externos y hoy en día existen diversos estilos como la cerámica con texturas, textura y piedra, ladrillo como obra limpia, la pintura y el papel tapiz. Fundada en el año 1988, Global Oltenia es una empresa que se encarga de llevar a cabo reformas integrales Madrid cuidando todos los detalles y empleando materiales de primera calidad.

¿Por qué son importantes los acabados de calidad? En la actualidad, contar con una empresa con buenos profesionales en reformas resulta la apuesta más segura para invertir el dinero que se necesita. Sobre todo para la gente inexperta en temas de albañilería o construcción que no está familiarizada con la terminología asociada a este tema, asegurar un acabado de calidad con insumos de primera no siempre es fácil de conseguir.

Los profesionales de la empresa Global Oltenia aseguran que un acabado de calidad es esencial para mantener o revalorizar el valor de una casa, ya que una propiedad con una apariencia actualizada gana un aire moderno, sofisticado y funcional. En ese sentido, esta empresa cuenta con un equipo de los mejores profesionales en el área y su extensa trayectoria les ha permitido acumular importantes conocimientos que los ha convertido en expertos de las últimas tendencias.

Servicios completos de la mano de expertos La gente de esta empresa de reformas integrales en Madrid asegura que afrontar solo la reforma integral puede convertirse en un severo dolor de cabeza. Esto fundamentalmente ocurre cuando se trata de una propiedad que no es nueva del todo y que ha venido acumulando problemas de diversa índole.

Una reforma integral implica una remodelación sobre la totalidad de la propiedad. Incluye trabajos de albañilería, plomería, carpintería, instalación de electricidad y pisos. También puede contemplar trabajos de aislamiento térmico y acústico para hacerla más ecosostenible. Aunque los tiempos varían dependiendo de la magnitud de los trabajos, una reforma de este tipo suele requerir al menos 6 semanas de labores.

Global Oltenia asegura que, para optimizar la inversión, ellos disponen del talento de expertos en áreas como aerotermia, suelo radiante, interiorismo y decoración de exteriores. El diseño de sistemas domóticos, piscinas y habitaciones del pánico son también sus especialidades y aseguran que los propietarios solo tienen que contratar estos servicios y desentenderse hasta poder disfrutar del espacio reformado.



