Bizkarra lleva a Gustoko trufas vascas y dulces de Bizkaia

jueves, 3 de marzo de 2022, 16:33 h (CET) La empresa familiar ofrece a establecimientos delicatessen dulces diferenciados por su calidad y su tradición Este fin de semana Bizkarra participa en la feria Gustoko, que se celebra en el Bilbao Exhibition Centre, para acercar al profesional sus dulces vascos gourmet. Esta empresa familiar, dedicada a la panadería y la pastelería, tiene presencia habitual en un evento que pone en valor los productos de calidad y de origen.

“Nos reconocemos en la apuesta que hace esta feria por el mundo Agro”, afirma Eduardo Bizkarra, la tercera generación familiar al frente de la firma. “Nuestras elaboraciones están muy ligadas a nuestra tierra, a las formas de hacer artesanales y a los sabores locales, que son elementos que identifican a Gustoko”.

Esta edición es más significativa para los Bizkarra, ya que celebran este año los 65 años de actividad. En todo este tiempo la empresa panadera y pastelera ha sabido evolucionar acorde a los gustos y las tendencias de su sector, tomando como claves la apuesta por los ingredientes de cercanía y por la innovación. Esto le ha llevado a crear una carta de productos vascos gourmet, que comercializa en Bizkaia y zonas limítrofes a través de sus tiendas físicas, en toda la península a través de su tienda online, y quiere llevar también a tiendas especializadas afines.

Bizkarra lleva a Gustoko una propuesta dirigida, sobre todo, a establecimientos delicatessen que buscan productos diferenciados por su calidad y su tradición. Entre sus productos más emblemáticos destacan sus trufas vascas, de tres tipos: trufas de queso de Urkiola, de Intxaursalta y de aceite de Moreda de Álava. Se trata de tres sabores exclusivos basados en alimentos de gran arraigo y que remiten a mundos gastronómicos muy diferentes y formas de vida que todavía se mantienen.

El éxito de estas trufas le ha llevado a desarrollar un original proyecto de maridajes de trufas y vinos, como novedoso aperitivo. Esta combinación de trufas con distintos vinos que potencian el sabor consta de cinco propuestas, que también se presentarán en la feria.

Otra especialidad que estará presente es su gama de chocolates. Abarca un abanico de hasta 15 sabores, combinando distintos tipos de chocolates, con gran variedad de frutas como la piña, la papaya, la manzana o el coco; frutos secos como nueces, avellanas, almendras, y otros ingredientes exóticos. Así, se puede encontrar chocolate a la Sal de Añana, chocolate a la pimienta, chocolate Ecuador con un 72% de cacao origen, entre otros.

Estas especialidades son buena prueba de la capacidad de los Bizkarra para innovar. Sus maestros pasteleros han dado con la fórmula idónea para fusionar la pastelería más tradicional con ingredientes novedosos como el queso, el aceite, o la cerveza. Además de su saber hacer, gran parte de este acierto se debe también a su selección de productos de excelente calidad, como el queso de Urkiola y el aceite de Moreda de Álava, y su colaboración con productores locales de larga trayectoria.

Todos los productos Bizkarra se elaboran íntegramente en su obrador central ubicado en Usansolo, Bizkaia. De allí salen también la amplia gama de dulces típicos de la zona, que no faltarán en Gustoko. Tartas vascas, pasteles de arroz, bollos de mantequilla, palmeras de chocolate, coco, etc. dulces exclusivos de la pastelería artesana vizcaína que ya se han hecho famosos y los Bizkarra tendrán también en su stand -el número 154- ubicado en la zona de pastelería y bebidas.

Para Bizkarra esta feria es sobre todo un espacio de encuentro. “Nos permite conocer nuevos establecimientos, descubrir otros productos y formas de hacer... Este intercambio, que siempre nos enriquece, puede convertirse en el germen de futuras ideas y colaboraciones,” afirma Eduardo Bizkarra. “Vista la variedad de los expositores y de las actividades programadas, seguro que la visita será inspiradora para todas las personas amantes de la buena gastronomía”.

