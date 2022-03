AleaSoft: Los expertos prevén que los precios energéticos no volverán a niveles precovid hasta 2025 Comunicae

jueves, 3 de marzo de 2022, 16:22 h (CET) Resumen de la entrevista de Antonio Martos de The Objective a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting. En la entrevista se habla de la situación de macrovolatilidad en los mercados eléctricos, acentuada por la invasión rusa a Ucrania y la incertidumbre en los mercados de gas, así como de las afectaciones al mercado español. Además se analizan las medidas tomadas por el Gobierno español desde que comenzaran los incrementos de precios en el 2021 En un contexto de crisis energética, en el que los precios llevan disparados desde el verano del año pasado y que se ha visto acentuado por la invasión a Ucrania por parte de Rusia, Antonio Matos, periodista de The Objective, entrevista a Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft Energy Forecasting y le pregunta cuándo prevé que se estabilicen los mercados energéticos. El entrevistado responde que la variabilidad de los precios de los mercados eléctricos europeos tiene como causa principal la inestabilidad de los precios del gas y que esta situación continuará mientras continúen las tensiones entre la oferta y la demanda de este combustible y el conflicto con Rusia. Con la llegada de la primavera, la demanda eléctrica y de gas bajarán, lo que hará que los precios bajen respecto a los registrados en invierno, pero seguirán siendo altos porque la oferta sigue sin ser suficiente y ahora se suma la incertidumbre que provoca la posibilidad de que Rusia deje de suministrar gas a Europa por las sanciones que le están siendo impuestas a raíz de la invasión a Ucrania. Según las previsiones de AleaSoft Energy Forecasting, los precios de los mercados eléctricos no volverán a recuperar los valores anteriores a la crisis de la COVID‑19 hasta el año 2025.

Al ser preguntado sobre por qué desde el verano pasado los precios del gas están disparados, Antonio Delgado Rigal responde que en el caso del gas, los niveles de reserva en la Unión Europea eran bajos y la demanda de Asia aumentó, fundamentalmente en China donde han empezado a apostar en mayor medida por este combustible, en detrimento del carbón, con el objetivo de reducir sus emisiones, sobre todo de cara a las olimpiadas de invierno que se celebraron en febrero. Por otro lado, la oferta era insuficiente para cubrir toda la demanda y China tomó la delantera al pagar más alto por el gas. Se esperaba que la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2 que une a Alemania con Rusia pudiera reducir esta tensión, pero después de varios retrasos, el Gobierno alemán suspendió la entrada en funcionamiento del mismo en respuesta a la invasión rusa a Ucrania.

En cuanto al precio de los derechos de emisiones de CO2, el fundador de AleaSoft Energy Forecasting comenta que el hecho de que el objetivo de este mercado sea desestimular el uso de los combustibles fósiles e impulsar el desarrollo de las energías renovables, hace que la tendencia esperada de los precios sea al alza. Esto ha atraído a la especulación al mercado que a su vez ha favorecido el aumento de los precios. La especulación, además, también favorece la volatilidad, y se ha visto recientemente cómo en un par de días los precios pueden retroceder a niveles de varios meses atrás.

Sobre la pregunta de cómo influirá en este sentido la invasión de Rusia a Ucrania, el Dr. Delgado Rigal responde que la invasión de Rusia a Ucrania añadirá más incertidumbre a la situación. Alrededor del 40% del gas que consume la Unión Europea proviene de Rusia, por lo que, si se disminuye o suspende el envío de gas desde este país, la situación va a empeorar aún más. De hecho, el primer día de la invasión, el 24 de febrero, los futuros del gas TTF para el mes siguiente en el mercado ICE subieron un 51%, aunque el día siguiente bajaron un 30% porque Rusia siguió suministrando gas a Europa. También los mercados eléctricos europeos reaccionaron con subidas y en los días siguientes a la invasión se han registrado los precios horarios y diarios más altos del año en varios mercados, entre ellos España.

Respecto a cómo se verá afectada España, el CEO de AleaSoft Energy Forecasting explica que la dependencia de España del gas ruso es menor que la del resto de Europa. Según datos de Cores (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos), en 2021 el 8,9% del gas importado en España provenía de Rusia. España cuenta con un gasoducto que viene directamente de Argelia y con seis plantas de regasificación para recibir barcos con gas licuado por lo que la importación de gas está más diversificada. De todas formas, el gas de referencia en Europa es el TTF, por lo que la subida de los precios del gas afectará de igual forma a todos los mercados europeos.

Por otra parte, sobre la opinión de si se debería modificar el sistema de fijación de precios como pide la ministra Ribera, el entrevistado argumenta que el mercado eléctrico español forma parte del mercado eléctrico europeo y comparte las mismas reglas que el resto de mercados del continente. Si se analiza la historia del mercado eléctrico español se ve cómo ha funcionado correctamente y se ha mantenido el equilibrio del mercado en la medida en que se pasaba de un sistema dominado por el carbón a un sistema con una alta presencia de los ciclos combinados y la eólica y, en los últimos años, de la solar fotovoltaica. Ahora está en una situación anómala, pero, en general, el sistema marginalista funciona y es eficiente, por lo que no se debería modificar su funcionamiento.

A la pregunta de cómo se puede bajar el recibo de la luz, Antonio Delgado Rigal comenta que para evitar las subidas de los precios del mercado eléctrico, se ha propuesto en varias ocasiones una moratoria temporal de los derechos de emisión de CO2 para la generación de electricidad con gas. El mercado de CO2 es un mercado creado y regulado por la Unión Europea, por lo que es una medida que está en sus manos y ayudaría a bajar los precios de la electricidad sobre todo en este período de guerra.

Otra medida que puede ser efectiva es el fomento de los contratos bilaterales y PPA (Power Purchase Agreement) a largo plazo de grandes consumidores, electrointensivos y comercializadoras con generadores de electricidad, preferiblemente renovables, y también entre las comercializadoras y los clientes finales, evitando de esta forma el riesgo de los precios del mercado eléctrico.

Además, esta situación de precios altos en los mercados eléctricos por los altos precios del gas, debe servir de impulso al Gobierno español y a la Unión Europea para potenciar el desarrollo de las energías renovables y del hidrógeno verde, no solo para disminuir las emisiones contaminantes, también para reducir la dependencia energética del exterior de Europa.

En referente a cómo se explica que las empresas eléctricas estén en beneficios récord mientras los usuarios pagan la factura más alta de la historia, el CEO de AleaSoft Energy Forecasting argumenta que las empresas que más han ganado con la subida de los precios son las que han invertido en renovables. No obstante, aclara que en la mayoría de los casos con la existencia de los PPA los grandes consumidores y electrointensivos que los firmaron han tenido una cobertura y han pagado precios mucho menores que los del mercado.

Preguntado sobre si cree que el Gobierno ha tomado las medidas correctas, el entrevistado responde que las medidas de reducción de la carga fiscal – a la electricidad - le parecen correctas. La suspensión del impuesto – a la generación - del 7% piensa que debería ser definitiva, porque afecta a la competitividad de los ciclos combinados españoles respecto a los de los países vecinos interconectados. Sin embargo, el mecanismo de minoración del exceso de retribución por los altos precios del gas incluido en el Real Decreto‑ley 17/2021 fue un desacierto porque creó una gran inseguridad jurídica y regulatoria. Aunque después en el Real Decreto‑ley 23/2021 se acotó el tipo de instalaciones que estaba sujeto a dicho mecanismo, no fue suficiente para rebajar el sentimiento de inseguridad regulatoria. Esto envía una señal negativa a los inversores, lo que es muy contraproducente ahora que se necesita un gran esfuerzo en inversión para desarrollar toda la capacidad renovable que se precisa en los próximos años.

En cuanto a su valoración sobre el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), el fundador de AleaSoft Energy Forecasting comenta que el hecho de que se saquen de la factura eléctrica de los consumidores los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) debe provocar una reducción de su importe y, por consiguiente, favorecer la electrificación de la economía y el auge de los vehículos eléctricos. Pero el hecho de que los costes pasen a ser asumidos por las compañías petroleras, gasistas y eléctricas lo que hará es trasladar el problema, porque estas trasladarán dichos costes al cliente final, que seguirá estando afectado, especialmente la industria. Aparte está la incertidumbre regulatoria que generará esta medida, que, como ya se ha comentado, es muy negativa, especialmente en el contexto actual.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/entrevista-the-objective-antonio-delgado-rigal/

