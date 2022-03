Alianzas de boda de oro en la joyería madrileña El Rubí Emprendedores de Hoy

Una boda es uno de los momentos más especiales para una pareja que decide unir su vida.

Los novios se preparan durante meses para finalizar todos los detalles para este gran día. Son muchas las cosas a las que se les debe prestar atención; el banquete, el lugar de la ceremonia, los invitados, la decoración, etc. Pero quizá el detalle más íntimo y más representativo de una unión es la alianza de boda. En la joyería El Rubí, conscientes de la importancia simbólica de esta joya, tienen infinidad de diseños únicos de alianzas de oro.

¿De dónde vienen las alianzas de boda? Las alianzas de boda tienen una historia tan antigua como la de las civilizaciones. Según algunos arqueólogos, el origen de esta joya se remonta a los egipcios, ya que era costumbre de las mujeres casadas o comprometidas de esta civilización llevar en el dedo anular de la mano izquierda un aro de oro. Esta costumbre también fue adoptada por otra civilización muy poderosa; la romana. Sin embargo, en este caso las mujeres llevaban aros de hierro, lo cual era muestra de compromiso o matrimonio. La forma circular de las alianzas representaba para estas dos civilizaciones la eternidad, debido a que en esta forma geométrica no existe principio ni fin. En cambio, la tradición de colocar las alianzas en el dedo anular de la mano izquierda se debe a que en esta parte del cuerpo se encuentra la vena amoris, que se conecta directamente con el corazón, por lo cual se convierte en el lugar perfecto para llevar este símbolo de amor.

Multiplicidad de modelos para todos los gustos Para los expertos de la joyería El Rubí, los modelos más populares de alianza hoy en día son las alianzas clásicas, las alianzas de diseño combinado y las medias alianzas. A pesar de que los años pasen, las alianzas clásicas siguen siendo las preferidas debido a que estas son discretas, elegantes y cómodas. En cambio, los diseños combinados, son mucho más creativos que los clásicos, ya que estas joyas cuentan con detalles como rebajes, ranuras y ribetes. Por otro lado, las medias alianzas fueron muy populares en países como Estados Unidos, Francia y llegaron a España con mucha fuerza. Estas joyas son planas y cuentan con diamantes en todo su contorno. Pero sin duda alguna, el metal preferido por los clientes de joyería El Rubí es el oro.

Esta joyería además de ofrecer todos los modelos de alianzas de boda que están de moda, también hace posible el sueño de sus clientes a través de su servicio de joyería personalizada. Que sus clientes cuenten con la alianza de sus sueños durante su boda es la misión de joyería El Rubí.



