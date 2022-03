Tratamientos de odontología sin dolor en Dental Implantologie Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de marzo de 2022, 12:17 h (CET)

El dentista es uno de los profesionales de la salud que más miedo genera en las personas. De hecho, hay quienes asocian ir al dentista con el dolor y es por eso que muchas personas descuidan su salud bucal para evitar ir a las citas con el especialista dental.

Sin embargo, mucho de esto es un mito y ya hay incluso clínicas dentales que ofrecen tratamientos sin dolor con sedación consciente dentista. Una de ellas, por ejemplo, es Dental Implantologie, ubicada en la ciudad de Sevilla y con años de experiencia realizando procedimientos indoloros para sus pacientes. Allí, ofrecen un trabajo de excelente calidad, sin que sus visitantes deban sentir dolor.

Tratamientos de odontología sin dolor En Sevilla, la clínica Dental Implantologie lleva muchos años llevando a cabo tratamientos odontológicos sin dolor, por medio de la sedación consciente. Desde siempre, ha luchado por hacer entender a sus pacientes que ir al dentista no necesariamente debe significar dolor. Es por ello que ha desarrollado técnicas que combinan lo último en tecnología y aparatología, para que, tanto en sus tratamientos y procedimientos quirúrgicos, como en las fases postoperatorias, el paciente no sienta ningún tipo de dolor, independientemente del tipo de procedimiento al que se haya sometido.

La sedación consciente es una técnica que consiste en la administración de un fármaco sedante, que se combina con un anestésico que bloquea el dolor durante el procedimiento. Esto permite al dentista ser más preciso en la realización de su trabajo, mientras que el paciente está libre de estrés y de dolor.

Eliminar el miedo al dentista Eliminar el factor dolor en los procedimientos dentales tiene dos objetivos principales. El primero y más obvio es, por supuesto, aislar el dolor, de tal manera que el paciente no sienta ninguna molestia durante la intervención. El segundo es igual o más importante aún y es minimizar y, si es posible, eliminar definitivamente el miedo al dentista. El resultado de lograr ambas metas será promover una mejor salud bucal, ya que las personas podrán asistir con mayor regularidad al odontólogo y mantener sus dientes más sanos.

Ahora bien, en caso de que algún paciente con una condición especial pueda limitar el proceso durante el tratamiento, Dental Implantologie tiene convenios hospitalarios que pueden ofrecer soluciones según el caso particular del paciente. En definitiva, las visitas a la clínica dental son sumamente necesarias, lo que no es necesario es tener que experimentar dolor por ello.

Por eso, en Dental Implantologie, las personas podrán someterse a tratamientos y procedimientos dentales, sin miedo alguno y con la seguridad de estar en manos de profesionales, con los que el dolor queda totalmente fuera.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.