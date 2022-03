BIG firma un acuerdo de cobranding con FIESTA para conseguir un suplemento deportivo con sabor a Kojak Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de marzo de 2022, 12:27 h (CET)

El Kojak es un caramelo con palo que combina lo mejor del sabor a cereza con el toque ácido característico que le pone la marca FIESTA, su fabricante. Goza de una gran popularidad entre sus consumidores y su sabor permanece en la memoria de los fundadores de la marca de suplementos deportivos BIG, para quienes el consumo de este caramelo era todo un ritual que se llevaba a cabo al salir de la escuela.

Este recuerdo y el sentimiento que evoca son probablemente lo que inspiró el actual acuerdo de colaboración entre BIG y FIESTA, un hito sin precedentes en el sector de los suplementos nutricionales, que ha dado lugar a un suplemento de creatina con el sabor único y singular del caramelo con palo Kojak.

Un suplemento nutricional que evoca los recuerdos de la infancia Liderada por su cofundador y CEO, Israel Palau, BIG es una marca con amplia presencia en el mercado de los suplementos nutricionales para deportistas, que ofrece una gran variedad en sus productos, cubriendo las necesidades de distintos atletas e innovando en su oferta. Esta visión, en conjunto con los sentimientos que Kojak evoca en sus fundadores, es lo que inspiró este producto altamente novedoso en la industria de los suplementos, el cual ofrece todo el valor nutricional de la creatina, con el sabor único y la presentación de un caramelo que muchos recuerdan como una parte vital de su infancia.

Si bien el mismo concepto puede parecer contradictorio a primera vista, los gestores de este proyecto nunca perdieron de vista el objetivo. En ese sentido, el acuerdo de colaboración ha permitido concretar este convenio, que les permite usar el sabor patentado de Kojak y la imagen corporativa de FIESTA en uno de sus productos con mayor aporte nutricional.

El acuerdo de colaboración entre BIG y FIESTA BIG es la primera marca de suplementos deportivos en lograr un acuerdo de colaboración con la marca FIESTA, de la cual se ha originado un producto que ha generado una notable demanda por parte de los consumidores de sus suplementos, no solo por la relación de este sabor con los recuerdos de su infancia, sino porque para muchos deportistas es difícil consumir productos con este tipo de sabor sin perjudicar o romper su plan nutricional.

Esta característica es lo que hace tan novedoso este producto entre sus consumidores y lo que demuestra a su vez la naturaleza pionera de la marca BIG en relación con la suplementación deportiva, cuyos productos no solo contienen una gran efectividad nutricional que aporta al rendimiento de los deportistas, sino que además están bajo constante renovación para poder ofrecer a sus consumidores un alto valor nutricional y, a la vez, una experiencia de consumo agradable, novedosa y original.



