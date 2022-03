Amazon elige a goFLUENT como partner de formación de inglés para su programa Amazon Career Choice Comunicae

jueves, 3 de marzo de 2022, 14:37 h (CET) goFLUENT ofrecerá a los colaboradores de Amazon acceso a sus galardonados cursos de formación de inglés a través del programa Amazon Career Choice. Este programa consiste en una estrategia de formación completa, para adquirir nuevas habilidades para el éxito de su carrera profesional ya sea en Amazon o en cualquier otra organización Hoy, goFLUENT, consultora de formación de idiomas online para empresas desde hace más de 20 años, ha anunciado que ha sido seleccionada como partner de formación de inglés para el programa Amazon Career Choice. goFLUENT proporcionará a los colaboradores de Amazon de Estados Unidos acceso a cursos de formación online personalizados con clases individuales y clases grupales, a su innovador campus online impulsado por inteligencia artificial y a consultores de formación dedicados en exclusiva a este proyecto. Los cursos online de goFLUENT están diseñados para ofrecer una mejora del idioma inglés y una certificación de nivel del MCER (CEFR) estándar de la industria.

"A lo largo de la historia, la población migrante ha luchado contra la discriminación y a favor de la accesibilidad y la inclusión", dijo Christophe Ferrandou, CEO de goFLUENT, en la presentación de este proyecto. "Las empresas líderes, como Amazon, cuentan con goFLUENT para impulsar y medir eficazmente el impacto de la formación de idiomas en cualquier parte del mundo, a la vez que ofrecen a los empleados una experiencia personalizada que ayuda a fomentar la confianza, potenciar el crecimiento profesional y les permite tener una misma voz".

John Ambrose, presidente de goFLUENT, añadió: "El inglés, para un hablante no nativo, es una habilidad fundamental que cambia la vida. De los 8 mil millones de personas que hay en el planeta, menos del 20% tienen el nivel de inglés suficiente para poder desarrollar su carrera profesional a otro nivel. goFLUENT tiene la misión de cambiar esto, ofreciendo soluciones de formación de idiomas que permitan lograr una misma voz a todos los miembros de una empresa. Es por ello un honor para goFLUENT poder asociarse con Amazon Career Choice en esta innovadora iniciativa, y proporcionar a sus trabajadores la oportunidad de acelerar el aprendizaje del idioma".

goFLUENT acelera el aprendizaje de idiomas ofreciendo herramientas de formación de idiomas online hiper personalizadas, que combinan tecnología, contenido e interacción humana, siendo accesible desde cualquier dispositivo. Entre sus galardones recibidos, goFLUENT obtuvo en 2020 el distinguido premio Top HR Product of the Year para la formación de idiomas, otorgado por dos prestigiosas entidades del sector como HR Executive Magazine y HR Tech.

El programa Amazon Career Choice se ajusta al proyecto educativo de los alumnos a través de una variedad de oportunidades de formación, incluyendo la matrícula de la universidad, certificaciones oficiales para facilitar el acceso a puestos de trabajo muy demandados y el desarrollo de habilidades básicas, como el dominio del inglés o la opción de conseguir el título de la escuela secundaria. Solo en Estados Unidos, Amazon está invirtiendo 1.2 billones de dólares para mejorar la cualificación de más de 300.000 empleados de aquí a 2025, con el fin de ayudarles a acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y más demandados.

"Estamos encantados de que goFLUENT se incorpore como partner de formación de inglés para Career Choice, aportando sus soluciones formativas para nuestros empleados", dijo Tammy Thieman, líder global del programa Career Choice de Amazon.

