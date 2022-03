Airbnb y MUM colaboran para ofrecer alojamiento a mujeres en situación de riesgo por violencia de género Comunicae

jueves, 3 de marzo de 2022, 13:23 h (CET) Desde Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM), cada año ayudan a más de 1.000 mujeres a escapar de situaciones de maltrato e iniciar una nueva vida. Con este programa, Airbnb y MUM facilitarán estancias gratuitas a las mujeres y sus familias que lo necesiten Salir de una situación de violencia de género puede ser difícil y desalentador. Algunas mujeres necesitan dejar sus hogares y encontrar un lugar donde empezar su nueva vida, pero las estrecheces económicas pueden dificultarlo. Por ello, Airbnb y Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM) han lanzado un programa que ayudará a estas mujeres y a sus familias en su nuevo capítulo, facilitando alojamiento gratuito. De esta manera, contarán con un espacio adecuado donde sentirse bienvenidas para dar sus primeros pasos antes de establecerse y empezar de nuevo.

A través de este programa, Airbnb y MUM ofrecerán estancias gratuitas a las mujeres y sus familias en España cuando necesiten un alojamiento temporal previo a empezar una nueva vida.

MUM es una asociación sin ánimo de lucro que nace con el propósito de ayudar a mujeres que son víctimas de maltrato, ya sea físico, psicológico, sexual o económico para que pasen de ser víctimas a supervivientes, estando siempre acompañadas y protegidas. Desde 2010 cuenta con la Ecoaldea, una casa de acogida que tiene como objetivo ayudar a las supervivientes de violencia de género a ser autosuficientes, acogiendo a familias monoparentales víctimas del maltrato para brindarles el apoyo necesario para empezar una nueva vida sin que el dinero, la vivienda o el miedo sean obstáculos para conseguirlos.

Sin embargo, la Ecoaldea se queda pequeña para el objetivo de MUM de ayudar al máximo número posible de mujeres. “El apoyo de Airbnb es clave para poder seguir empoderando a las mujeres supervivientes de violencia de género para que pasen del miedo a la seguridad y a la estabilidad. Es difícil empezar de cero, y una de las principales barreras a las que se enfrentan estas mujeres, aún cuando consiguen un trabajo, es el acceso inicial a una vivienda en su nuevo lugar de residencia. Gracias a Airbnb contarán con una base desde la que volver a empezar.”, explica Carmen Benito, presidenta de MUM.

Mónica Casañas, directora general de Airbnb Marketing Services SL, afirma: “Estamos orgullosos de colaborar con MUM en España para apoyar a mujeres que necesitan comenzar una nueva vida. También tenemos que agradecer su implicación a la comunidad de anfitriones de Airbnb, puesto que este tipo de iniciativas no sería posible sin su apoyo. Nos emociona ver cómo responden una y otra vez.”

Esta no es la primera vez que Airbnb colabora en un programa similar. En plena pandemia, Airbnb se unió a Safe Ireland para ofrecer alojamiento temporal a supervivientes de violencia de género en Irlanda, y desde que esa colaboración empezó en junio de 2020, los anfitriones de Airbnb en Irlanda han proporcionado más de 3.000 noches de alojamiento de emergencia.

Las mujeres tienen un papel muy importante dentro de la comunidad de Airbnb. Suponen más de la mitad de anfitriones en la plataforma en todo el mundo, representando el 56%* en Europa, y esta actividad les ayuda a ser independientes. Un porcentaje considerable (21%) de la comunidad global de mujeres anfitrionas afirmó en 2019 que considera que ser anfitriona es su principal ocupación, mientras que el 54%** de ese grupo dice que los ingresos les han ayudado a hacer crecer su negocio. De hecho, más de la mitad asegura que lo ven como un salvavidas para su propio sustento: el 51% dijo que el dinero ganado como anfitrionas les ha permitido seguir viviendo en sus casas.

Si se está buscando ayuda para una situación de violencia de género, se puede llamar a MUM al 601 223 706 o al teléfono de atención a las víctimas de maltrato, 016.

