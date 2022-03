Cómo llegar mejor al suelo con la moto, por UPBIKERS Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de marzo de 2022, 10:19 h (CET)

Con las motos altas es más complejo hacer que los pies toquen el suelo durante una parada normal o de emergencia o incluso para subir o bajar de ella, por lo que son un problema para muchas personas. Esos centímetros de más que le faltan al conductor para tocar el suelo y asegurar una mayor estabilidad y seguridad, ya tienen solución y se conoce como UPBIKERS.

Se trata de un dispositivo revolucionario que se coloca sobre el calzado del motociclista, justo en el área de los metatarsos y agrega los centímetros necesarios para que pueda tocar el suelo sin tener que hacer costosas modificaciones a la motocicleta.

El fin del problema de las motocicletas altas El nuevo complemento UPBIKERS para motociclistas y motoristas está pensado para mejorar el manejo de las motos, ofrecer mayor seguridad y, principalmente, permitir que los pies del conductor puedan llegar al suelo sin problemas. El diseño revolucionario de este dispositivo patentado no es solamente una de las opciones más efectivas disponibles del mercado, sino también la más económica.

Por lo general, para solucionar este problema, los motociclistas invierten cientos de euros solo para bajar unos centímetros al asiento o la suspensión de la moto. Sin embargo, con UPBIKERS este gasto no es necesario e incluso permiten que el conductor pueda cambiar de moto sin tener que invertir nuevamente para modificarla.

El producto está disponible para usuarios que calcen desde la talla 35 hasta la 43. Para colocarlo, solo hay que abrir las correas, introducir el pie y asegurarse de que este toque con la puntera del UPBIKERS. Después, solo hay que ajustar las correas y ya se podrá disfrutar de una mejor experiencia conduciendo la motocicleta.

Una funcionalidad excepcional con un diseño simple Los UPBIKERS permiten al conductor ganar hasta 4 cm justo en la zona del pie que tiene contacto con el suelo, los metatarsos. Su diseño permite que sea perfectamente funcional y cómodo, sin interferir en las maniobras, el equilibrio, el control de la moto o el cambio de marchas.

De hecho, con su uso se mejoran estos aspectos, haciendo que la experiencia de conducción sea mejor y mucho más eficiente. Por otra parte, el material de la suela también ha sido cuidadosamente seleccionado, utilizando una banda de rodadura de agarre máximo, pero que además es flexible, duradero y altamente resistente para resistir su contacto continuo con el asfalto.

Este accesorio de moto es perfectamente funcional para cualquier tipo de motocicleta, desde las más altas hasta una scooter, siendo la solución ideal para llegar mejor al suelo con la moto.

Desarrollado, diseñado y fabricado en Alicante por profesionales de las motos y del calzado anatómico y ortopédico, el producto ha logrado alcanzar un importante éxito en más de 46 países, convirtiéndose ahora mismo en una de las mejores soluciones del mercado para llegar al suelo con la moto.



