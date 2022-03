Se están agotando los fondos para las ayudas y subvenciones de energía solar en España Comunicae

jueves, 3 de marzo de 2022, 10:27 h (CET) Según un estudio de la consultora Ipsom, mientras se espera una ampliación de fondos para las ayudas al autoconsumo y almacenamiento de energía solar, la lista de espera supera en algunas comunidades el doble del presupuesto original El pasado mes de diciembre informaron de la llegada de las ayudas al autoconsumo y almacenamiento energético mediante las primeras convocatorias del Real Decreto 477/2021, y con el inicio del 2022 han llegado finalmente las convocatorias de las comunidades autónomas restantes. Sin embargo, el gran número de solicitudes tramitadas para la instalación de placas solares y almacenamiento ha agotado en pocos meses los fondos presupuestados en algunas regiones como Madrid, Andalucía, Cataluña o Navarra.

Estas ayudas, gestionadas por cada comunidad y con un presupuesto inicial de 660 millones de euros, están destinadas a potenciar la instalación de sistemas de generación de energía y su almacenamiento mediante seis programas:

Programa 1: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento.

Programa 2: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento.

Programa 3: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivos.

Programa 4: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento

Programa 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector.

Programa 6: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial. De estos programas, los que han recibido más solicitudes y se están quedando sin fondos a mayor velocidad, son proyectos del programa 2, 4 y 5. Los cuales se centran en las nuevas instalaciones del sector productivo por un lado, y en instalaciones de autoconsumo y almacenamiento del sector residencial por el otro.

Estos datos contrastan especialmente con el número de solicitudes que han recibido programas como el tercero, centrado en la instalación de sistemas de almacenamiento en el sector servicios y el sector productivo, la demanda del cual no llega a superar el 5% de la oferta. Una posible explicación de esta diferencia podría encontrarse en la falta de penetración en el mercado de la tecnologías de almacenamiento, puesto que, mientras que el tercero recibió un presupuesto de 45 millones de euros, su homólogo del sector residencial, el quinto, solo recibió 5.

Es importante considerar las diferencias de precios entre periodos para analizar con precisión si es adecuada la inversión en almacenamiento y en algunos casos con los precios actuales de la energía y de las baterías no se obtiene la rentabilidad esperada.

Madrid y Cataluña entre las que más subvenciones han tramitado

Los casos donde este agotamiento de fondos es más significativo, son en la Comunidad de Madrid y Cataluña, las cuales actualmente cuentan con listas de espera que incluso superan el doble del presupuesto inicial de algunos programas residenciales.

De acuerdo con datos del ICAEN, el presupuesto en lista de espera para el quinto programa equivale al 340% de los fondos originales, mientras que las listas de espera para los programas 2 y 4 lo doblan. Como comentaron, también es destacable el bajo número de solicitudes que ha recibido el tercer programa, donde no se ha solicitado ni un 3% del presupuesto ofertado.

Por otro lado, pese a no haber agotado fondos, los otros programas también están teniendo una buena acogida, recibiendo el primero, destinado al sector servicios, un 56% de solicitudes en Madrid, y el sexto, centrado en la generación térmica, un 46% en la misma comunidad.

Ya se ha solicitado la ampliación de fondos para estas subvenciones de placas solares en 2022, ¿serán suficientes?

Sin embargo, quienes quieran aplicar a estas ayudas todavía están a tiempo, puesto que todavía quedan fondos en la gran mayoría de comunidades autónomas, y que el propio Real Decreto que introdujo los programas ya contemplaba ampliaciones de fondos de hasta 660 millones.

De hecho, las comunidades autónomas que ya han agotado fondos para algún programa han iniciado los trámites de solicitud de ampliación al IDAE, por lo que se espera que en los próximos meses se empiecen a tramitar las peticiones que hay en lista de espera.

Una incógnita de la que todavía no se tiene respuesta es cual será la cuantía de estas ampliaciones ni como se repartirán entre los programas que las soliciten, puesto a que, como se ha visto, en algunos programas las listas de espera superan ampliamente los fondos presupuestados inicialmente.

Es por esto por lo que, finalmente, querrían recordar que estas ayudas se conceden en régimen de concurrencia simple (es decir, por orden de llegada), por lo que es recomendable que, si se quiere aplicar a algún programa, se deben iniciar los trámites lo antes posible.

Puede calcular las ayudas de su instalación con el siguiente simulador realizado por ipsom: Simulador de ayudas para el autoconsumo y almacenamiento.

