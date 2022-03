Aiudo crea la primera oficina de atención de empleadas del hogar para cobrar el paro Comunicae

jueves, 3 de marzo de 2022, 10:31 h (CET) La startup de cuidadores a domicilio ya ha habilitado un línea telefónica y creado un web para dar respuesta a los cientos de consultas que ha recibido desde el pasado 24 de febrero El día 24 de febrero, a las 10:43 de la mañana, Aiudo recibió la primera de las muchas llamadas telefónicas que iba a responder con relación a una sentencia de la justicia europea: las 400.000 empleadas del hogar que trabajan en nuestro país sin ninguna prestación por desempleo debían cobrar el paro según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

“Hola, hemos leído que por fin vamos a poder cobrar el paro, ¿es eso verdad?”, preguntaba una sorprendida Berta, cuidadora de personas mayores que trabaja en Aiudo. Desde ese momento, la empresa de cuidadores a domicilio ha recibido un constante goteo de llamadas, lo que los ha llevado a crear una línea telefónica específica de atención exclusiva y gratuita para las empleadas del hogar en todo lo relacionado con el cobro del paro.

De la incredulidad a la esperanza

Hasta la fecha, en Aiudo han recibido más de medio centenar de llamadas de empleadas del hogar, tanto que trabajan para la empresa como fuera de ella, con consultas que van desde la incredulidad inicial a la ilusión tras la confirmación de ayer por parte del gobierno de que a lo largo de este 2022 podrán cobrar el paro.

“En las llamadas recibidas, su primera inquietud es saber si realmente es verídica la noticia o si es un simple rumor; posteriormente desean saber cómo les va a afectar respecto a su nómina, si se aplicaría IRPF o, por ejemplo, qué importe cobrarían en la nómina tras cotizar para desempleo. Ahí ves cómo como les cambia el tono de voz de la incredulidad inicial pasan a la ilusión y la esperanza”, confiesa la responsable del departamento de Laboral de Aiudo y coordinadora de la nueva oficina de atención, Celia Alcaide.

La principal función de esta oficina de atención de empleadas del hogar para cobrar el paro es proporcionar soporte y orientación a todas las empleadas del hogar sobre la situación en la que se encontraba su régimen respecto a la aprobación de la reciente sentencia. “Para ello, les comunicamos la información más actualizada que recibimos de diferentes organismos, entre ellos el SEPE. Obtener información sobre los cambios que puede tener su régimen y su empleo es primordial para ellas y con este nuevo departamento además de informar y ayudar, les damos tranquilidad”, recalca Alcaide.

SEPE: “No va a ocurrir a muy corto plazo”

Ante todas estas peticiones de información, desde fuentes del SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal- apuntan a que la aprobación del paro en España no va a ocurrir a muy corto plazo, ya que este trámite debe ser aprobado y publicado en el BOE para su aplicabilidad. Eso sí, recuerdan que durante la primera fase de la pandemia el gobierno tramitó las solicitudes de paro recibidas por las empleadas de hogar, aunque es algo sin vigencia en la actualidad.

Nueva web para asesorar a las cuidadoras

Como agencia de colocación acreditada, Aiudo, desde su nacimiento en 2016, siempre se ha posicionado al lado de las empleadas del hogar en su lucha contra la economía sumergida con todo tipo de acciones de impacto social como esta.

“Nos sentimos muy cómodos realizando acciones que contribuyan a mejorar este sector y para nosotros el reconocimiento del derecho a paro es una noticia muy importante y que llevábamos mucho tiempo esperando”, reconoce el CEO de la empresa, Daniel Ibiza.

Tanto, que desde la empresa de cuidadores a domicilio aseguran que quieren ampliar la creación de esta oficina de atención de las cuidadoras con la publicación de una página web en la que recogerán sus dudas dentro de su portal de empleo. “Al final queremos dar visibilidad a este servicio para que cualquier empleada del hogar que esté dada de alta en España, aunque no esté gestionada por Aiudo, reciba su atención, al igual que ya sucedió durante la pandemia”, concluye Ibiza.

Desde Aiudo quieren recordar que su número de teléfono de atención gratuita para la asesoría por temas relacionados con la prestación por desempleo es el 960133570.

