PANGEA lanza "El viaje más necesario" para ayudar a los refugiados ucranianos Comunicae

jueves, 3 de marzo de 2022, 10:07 h (CET) La agencia de viajes donará 10€ por cada viajero/a que reserve durante los meses de marzo y abril. La recaudación irá destinada a ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados La agencia de viajes PANGEA The Travel Store lanza hoy “El viaje más necesario”, una campaña de ayuda a los refugiados ucranianos con la que quiere poner su granito de arena ayudando a todos aquellos que han tenido que abandonar sus hogares en los últimos días debido a la situación de guerra. Y es que por el momento más de 874.000 ucranianos se han visto obligados a huir a raíz del ataque del gobierno de Putin.

Así, la agencia de viajes continúa trabajando por el objetivo por el que nació hace ya siete años: mejorar el mundo en el que vivimos e impulsa ahora la iniciativa de ayuda a Ucrania “El viaje más necesario”. Una campaña solidaria a través de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, con la que donarán 10€ por cada persona que reserve su viaje con PANGEA durante los meses de marzo y abril.

Además, para aquellos que no tengan pensado hacer un viaje en los próximos meses, también animan a “donar sin viajar”, es decir, a hacer una donación directa sin necesidad de reservar, simplemente como vía para apoyar a los ucranianos en esta crisis.

Según indican desde PANGEA, desde hace tiempo colaboran con ONGs como Soñar Despierto, Streets of India, Mano Amiga... “Son organizaciones que nos permiten generar un impacto positivo en los destinos a los que viajan nuestros clientes. Ahora, ante la difícil situación que vive el pueblo ucraniano, no queríamos permanecer impasibles y por ello lanzamos esta campaña”, ha explicado David Hernández, CEO y fundador de PANGEA.

Además, ha mostrado su apoyo y cariño también a aquella parte del pueblo ruso que está en contra de esta guerra. “Ojalá entre todos se logre parar este sinsentido”, ha añadido.

Por otra parte, otra de las acciones que forman parte de la campaña “El viaje más necesario”, es la cesión de sus distintas tiendas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia como puntos de recogida de alimentos para los refugiados ucranianos.

Por último, respecto la situación del turismo en general tras dos años de crisis sanitaria, David Hernández ha señalado que, desde mediados de enero, ya se está viajando de nuevo con tranquilidad. “Afortunadamente, desde PANGEA estamos recuperando nuestra actividad gracias a la confianza de nuestros clientes. Por eso, creemos que es el momento de ayudar y apostar por iniciativas de RSC”, ha asegurado.

Sobre PANGEA The Travel Store

Fundada en 2014, PANGEA The Travel Store es un caso de éxito de emprendimiento español que ha revolucionado el sector de los viajes a través de un concepto 100% onmicanal.

Cuenta con cuatro Travel Stores en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, espacios de inspiración viajera con más de 80 asesores expertos en destinos que diseñan a medida el viaje soñado por sus viajeros, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de primera mano y acompañándolos antes, durante y después de su viaje. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado, ayudando siempre a transformar y democratizar el sector.

La compañía cuenta además con otras potentes líneas de negocio como viajes de incentivo, corporativos, receptivo, eventos, etc.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.