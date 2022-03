Las votaciones online son la nueva forma de votar, por Appsamblea Emprendedores de Hoy

Las votaciones tienen una gran relevancia porque dan a las personas la opción de expresar su opinión o preferencia con respecto a algún tema. Suelen estar asociadas a eventos políticos relacionados con el gobierno de un país, sin embargo, lo cierto es que existen otros sectores donde las votaciones tienen un papel protagonista. Organizaciones, colectivos y empresas son solo algunos ejemplos de ello.

El futuro y la digitalización han traído consigo nuevas formas de votar, la votación online es hoy en día una de las opciones más sencillas, viables y seguras, y que ahora mismo están al alcance de todos, gracias a sistemas como el de Appsamblea.

Las votaciones online se presentan como una nueva forma segura de votar Durante mucho tiempo, en todos los ámbitos en los cuales se ha requerido de votaciones, el proceso se ha realizado en la mayoría de los casos de forma manual. Esta metodología encierra muchas desventajas que son intrínsecas a ella. Por un lado, está el hecho de que es un proceso mucho más tedioso y requiere de mayor tiempo para la organización y ejecución. Por otro lado, la totalización de los resultados es mucho más complicada.

Sin embargo, con los avances y el auge de la digitalización esto ha cambiado. Los primeros en implementar la votación telemática fueron las entidades encargadas de los comicios a nivel gubernamental en diferentes países. Pero, con el tiempo, el alcance se ha ampliado y actualmente ya es posible no solo votar de manera digital, sino también hacerlo en línea, para otros fines distintos a los de carácter político.

Una nueva alternativa Appsamblea es un sistema de votación online diseñado para ser cómodo y al mismo tiempo seguro. Es una plataforma de voto digital que cuenta con seguridad basada en Blockchain, lo cual no solo garantiza la confidencialidad del voto, sino que además elimina los errores humanos del proceso. A través de ella, las personas pueden votar desde cualquier lugar del mundo, ya que lo único que el votante necesitará será una conexión a internet. Este sistema puede ser aprovechado por cualquier tipo de organizaciones, desde empresas hasta entidades u organizaciones públicas, y desde clubes deportivos hasta colectivos de cualquier tamaño.

Pero, este no es el único beneficio, sino que es más importante el hecho de que se trata de una plataforma que facilita el proceso de votación y lo hace mucho más rápido y fácil. Además, garantiza que el voto del usuario será verificado, secreto e inalterable, eliminando al máximo cualquier error que pueda alterar los resultados o posibilitar un fraude.

El sistema de Appsamblea puede ser utilizado a través de un ordenador o un dispositivo móvil. Para poder utilizarlo se ofrecen diferentes planes que pueden ser mensuales o anuales, cada uno con distintas opciones, según lo que el usuario considere necesario. Para saber mejor de qué trata este sistema, se puede consultar su página web oficial, la cual dispone de toda la información detallada.



