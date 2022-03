Requisitos para instalar placas solares en casa Emprendedores de Hoy

Gracias a su ubicación geográfica, España cuenta con 300 días de sol al año, lo que puede traducirse en 2.500 horas de sol e incluso en algunas provincias puede alcanzar las 3.000 horas. Con este potencial natural, existen múltiples proyectos que buscan sustituir la energía eléctrica por una fuente solar. Esta última alternativa es rentable, ecológica y garantiza un ahorro de más del 50%. Es un paísprivilegiado para el aprovechamiento de la energía solar.

Existen requisitos para instalar placas solares en casa que las viviendas y los propietarios deben cumplir. Algunas de estas condiciones incluyen un tejado viable, buena orientación, amplio espacio y disponer de cierta documentación. En este sentido, empresas de instalaciones fotovoltaicas como Cavs Energía ayudan a sus clientes a saber si su vivienda es apta o no para el montaje de estos sistemas con la ayuda de un grupo de especialistas.

¿Cuáles son las condiciones mínimas para instalar placas solares en un hogar? Cuando se trata de los requisitos mínimos para instalar las placas solares, un factor que no puede quedar fuera es el espacio, la instalación más pequeña de las placas es de 6 paneles, por esto, un tejado que no pueda soportar esta cantidad de placas es automáticamente descartado. Al mismo tiempo, el tejado debe tener buena iluminación y una orientación correcta hacia el sol para que el sistema pueda producir un nivel de energía óptimo.

El siguiente punto es la conexión, todas las placas solares deben estar conectadas eléctricamente en el panel de servicio eléctrico para enviar la energía. Ya sea que se trate de un sistema montado en el techo o en el suelo, se debe proporcionar algún camino hacia el panel y esto también debe tenerse en cuenta cuando los propietarios están valorando y decidiendo la ubicación del panel.

Otros requisitos básicos para la instalación del sistema fotovoltaico incluyen que la solicitud de instalación provenga del propietario de la edificación o en caso de tratarse de un inquilino, que posea un contrato de arrendamiento y todos los permisos correspondientes. También es necesario contar con un seguro de vivienda y disponer de fibra o ADSL.

Placas solares: instalación asesorada y especializada Los instaladores de todo sistema fotovoltaico pueden ayudar a reconocer de manera fácil qué hogar es adecuado para instalar las placas. Empresas como Cavs Energía incluyen este beneficio dentro de su servicio de instalación, realizando un estudio extenso y completo de la casa para asegurar un montaje seguro y eficiente, adaptado a las diferentes construcciones.

La compañía se encarga de los trámites y permisos de obra necesarios para el montaje del sistema, dándole el menor trabajo posible al cliente y ofreciéndole el presupuesto que se adapte mejor a su bolsillo.

Cavs Energía ha asistido a cientos de clientes para convertir sus hogares en autosustentables con energía renovable. El servicio genera ahorros que llegan hasta el 70 % en la factura de luz y ayudan a un cambio positivo para el medioambiente.



