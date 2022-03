Claves de la Dirección Hotelera, Impresiones entre Directores Emprendedores de Hoy

Las nuevas exigencias del sector de hostelería y turismo, sumado a la alta fuga de talentos, evolución digital y exigencias económicas, obligan al sector a reestructurar las formaciones y encontrar nuevas estrategias para la contratación de profesionales en la industria.

Pilar Martínez, experta en dirección hotelera, combinando la educación y el turismo, ha publicado el libro “Claves de la Dirección Hotelera: Impresiones entre Directores” disponible en Amazon. El texto recopila, a través de entrevistas, las experiencias de reconocidos directivos hoteleros durante su rol y establece las habilidades gerenciales que deben tener los directivos de esta industria en la actualidad.

Pilar cuenta con una trayectoria de más de 15 años explorando el mundo de la hostelería en diversos departamentos y países. Se encuentra desarrollando la primera tesis doctoral a nivel industrial de la mano de la prestigiosa cadena hotelera ARTIEM. La tesis tiene el propósito de inspirar a los profesionales de hostelería a alcanzar sus metas a través del aprendizaje competencial. Además, es fundadora de la academia The MasterKey, la única escuela de hostelería que trabaja por competencias y habilidades adaptando el temario para sus alumnos.

Revalorizando el papel de los directores de hostelería Muchas personas pueden ejercer la dirección hotelera, pero no todas llegan a convertirse en líderes influyentes. Para ser un buen líder es necesario adquirir una serie de competencias que encaminen al equipo a alcanzar los objetivos propuestos. Algunas de las preguntas que se responden en “Claves de la Dirección Hotelera: Impresiones entre Directores” están relacionadas con cómo enfocar la trayectoria profesional dentro del sector hotelero, qué pasos se deben dar para evolucionar en la industria hotelera, entre otras.

A través de entrevistas, el texto narra las recomendaciones y experiencias de destacados directores de la industria hotelera y cómo ven el futuro de la industria. Además, cada uno de ellos muestra su visión sobre la figura de dirección y comparten las claves necesarias para liderar con éxito dentro del sector.El libro invita a reflexionar sobre el modo de actuar de los líderes y la importancia de reestructurar las formaciones y contrataciones en el área, para garantizar que los profesionales tengan las competencias que requieren hoy en día las empresas.

Este libro está dirigido tanto para profesionales de turismo interesados en crecer dentro del sector, como para empresas hoteleras que deseen fortalecer el liderazgo de su equipo para que trabajen de manera más rentable por estar satisfechos con sus trabajos.

Dirección gerencial aplicada a la educación Combinando la pasión del mundo de la hostelería con la educación, Pilar fundó de The MasterKey, la primera escuela que adapta sus clases en función de los puestos a los cuales quiere aplicar los profesionales. Esta metodología disruptiva, avalada por la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), ayuda a los alumnos a crecer de manera escalonada y a desarrollar competencias específicas para desempeñarse con éxito en el cargo que eligen.

La amplia experiencia laboral que ha tenido la experta en hotelería también le ha permitido crear una herramienta competencial dirigida a las empresas interesadas en capacitar a sus empleados en materia de hotelería.

Con un modelo educativo diferente, Pilar sella su compromiso por impulsar el crecimiento de la industria, garantizándole a los futuros profesionales del sector que obtengan la formación que necesitan para su contratación, promoción y prosperidad.



