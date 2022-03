Personalizar la funda asiento moto con JM-Fundas Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Tener una moto es mucho más que solo el uso de un medio de transporte, para muchos es una forma de vida y una experiencia que les identifica como personas y hace parte de su forma de ser.

En ese sentido, personalizar una funda asiento moto es parte importante de todos los que buscan dar su estilo y particularidad a esta parte de su vehículo de dos ruedas.

JM-Fundas es una empresa que se ha especializado en ofrecer la personalización de fundas de asiento de motos con los mayores estándares de calidad y el cuidado al detalle en cada creación. Su enfoque es de excelencia, exclusividad y durabilidad.

Atención personalizada y fabricación artesanal de fundas La vanguardia y el estilo no tienen que tener costes excesivos, por lo que encontrar fundas de asientos para motos a precios competitivos es una realidad gracias a iniciativas como la que promueve JM-Fundas. Una buena funda debe ser resistente, apta para diversos pesos y adecuada con precisión a cada tipo de asiento.

En esta compañía, tienen fundas para todas las monturas, por lo que las motos off road, de carretera, pit bike, quad y ATV tienen su espacio. La atención es personalizada y las fundas son hechas a mano, lo que garantiza su cuidado y precisión. De hecho, el tejido es de máximo agarre. Igualmente, se ofrecen espumados y tapizados, todo con el fin de responder a las mayores exigencias del mercado actual. Sus fundas están adaptadas a cada tipo de asiento y hechas para propiciar que el piloto no resbale.

El proceso de personalización de fundas de moto de JM-Fundas En JM-Fundas se encargan de que el diseño se ajuste a la petición de cada cliente, por lo que tienen una sencilla e intuitiva plataforma que permite que, desde su página web, se pueda elegir con precisión lo que se desea. El interesado puede elegir la marca, modelo y año de la moto para la que desea la funda. Acto seguido, selecciona el material de la parte superior, de los laterales, el refuerzo de las rodillas, los humps antideslizantes, los complementos e incluso servicios extra para su asiento.

Las fundas son hechas a medida y se entregan en un plazo que va de 6 a 10 días hábiles. Los usuarios que requieran trabajos de espumado también pueden seleccionarlo para que este sea integrado. De manera que, por ejemplo, el usuario de moto de carreteras obtiene el espumado que requiere con la precisión y calidad más alta.

De esta forma, se logra el diseño anhelado con las texturas, colores, grip, bolsa y todas las opciones requeridas. Cualquier interesado en recibir su funda personalizada puede contactar a esta compañía por su página web, por el correo electrónico o por el número de teléfono.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.