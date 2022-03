Subvenciones para la instalación de placas solares, por Placasolar.info Emprendedores de Hoy

La energía fotovoltaica se estableció como un servicio al que únicamente podían acceder unos pocos cuando empezó a comercializarse.

No obstante, a día de hoy no solo es una solución mucho más accesible, sino que puede representar un importante ahorro en las facturas en comparación a otras formas de energía doméstica.

La empresa Placasolar.info está formada por expertos en la instalación de placas solares fotovoltaicas. Ofrece su servicio a nivel nacional, instala placas solares en Málaga, Valencia o cualquier localidad de España. Entre sus servicios ofrecen también a sus clientes la posibilidad de acceder a subvenciones, que permitirá ahorrar hasta un 70 % en las facturas. Esto representa una oportunidad de oro, que por supuesto hay que aprovechar.

Oportunidad de oro para la instalación de paneles fotovoltaicos Muchas personas no conocen las subvenciones para la instalación de placas solares, las cuales constituyen un ahorro en la instalación de entre un 40 % y un 50 %. Lo cierto es que estas subvenciones son toda una oportunidad de oro, que gracias a empresas como Placasolar.Info se puede aprovechar al máximo. Esta es una compañía especializada en energía fotovoltaica, que entre otras cosas cuenta con las herramientas y los conocimientos necesarios para ayudar a sus clientes a solicitar estas subvenciones, ya sea para viviendas unifamiliares, terrenos, comunidades de vecinos, etc.

Anualmente, a nivel municipal se realizan las convocatorias de subvenciones para la instalación de placas solares y paneles fotovoltaicos, tanto a nivel municipal como de comunidades autónomas. Aprovecharlas significa disfrutar no solo de un ahorro considerable en facturas, sino también de otras ventajas fiscales.

Una empresa que se encarga de todo Placasolar.info se caracteriza por ofrecer un servicio especializado, profesional e integral, tratando siempre de ofrecer las mayores facilidades a sus clientes. Es por eso que son sus profesionales quienes se encargan de realizar todo el papeleo y hacer todas las gestiones necesarias para solicitar las subvenciones para sus clientes. Ellos llevan a cabo la solicitud, la presentan y preparan toda la documentación correspondiente para finalmente justificarla después que la instalación se haya realizado. De manera que el cliente no tendrá que preocuparse por nada, sino que recibirá de la compañía un producto llave en mano para comenzar a disfrutar de los beneficios. Para particulares y pequeñas empresas, la subvención es en promedio de un 45 %, mientras que para las empresas medianas, el porcentaje se encuentra alrededor del 35 %.

Más allá de eso, lo más importante es el porcentaje de ahorro en dinero que se logra anualmente. Y es que con la instalación de placas solares y paneles fotovoltaicos, puede ser de hasta un 80 % con respecto al coste de la energía, lo que constituye un ahorro más que importante. Por otro lado, el ahorro en el coste total de la factura eléctrica puede alcanzar un 60 % y hasta un 70 %. Es por eso que Placasolar.info puede ser el aliado ideal para poder disfrutar de energía más eficiente a un menor coste.



