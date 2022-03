MZG Asesores acerca la posibilidad de deducirse los gastos de automóvil en autónomos Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Siempre y cuando se pueda demostrar que el uso del coche estaba vinculado a una actividad, la Dirección General de Tributos, que depende de la Agencia Tributaria, recientemente ha elaborado una resolución vinculante en la que se expresa la posibilidad de que los autónomos puedan deducir el IVA del combustible y otros gastos asociados al vehículo.

De esta manera, quienes se preguntan qué puede deducirse en gastos de automóvil autónomos deben saber que esto incluye combustibles, carburantes, lubrificantes, accesorios, piezas de recambio, servicios de aparcamiento y utilización de vías de peaje o reparación.

Al respecto, en la asesoría fiscal, contable, laboral y jurídica MZG Asesores consideran que en algunos casos, la dificultad para acceder al beneficio es doble, ya que los autónomos deberán probar tanto que estaban utilizando un coche que no está a su nombre como la relación de ese uso con su actividad.

¿Cómo deducir los gastos de un vehículo?, por MZG Asesores Los especialistas de MZG Asesores recuerdan que la deducción de los gastos provocados por el uso del automóvil es una de las principales luchas que Hacienda mantiene contra los autónomos. Es común que a los autónomos se les dificulte acceder a la deducción porque la Agencia Tributaria suele cuestionar las declaraciones alegando que es casi imposible probar que el vehículo se ha utilizado exclusivamente para el desarrollo de la actividad económica.

También se debe probar la relación del uso del coche con la actividad. En algunos casos que llegaron a los tribunales, los autónomos han salido airosos explicando las distancias que debieron recorrer utilizando herramientas como Google Maps. En el caso de que el automóvil no esté a nombre del profesional también se debe probar el vínculo, y por ejemplo, un mensaje en el que se solicita el préstamo del vehículo puede constituir una buena prueba.

Es obligatorio que el contribuyente aporte las pruebas Si bien la resolución de la Agencia Tributaria establece que los gastos vinculados al automóvil son deducibles, la carga de la prueba siempre recae en el contribuyente y puede haber gastos que sean difíciles de acreditar como parte de la actividad profesional.

En los casos en los que surja la pregunta de cómo deducirse gastos de automóvil en autónomos y existan dudas sobre cómo lograrlo, es posible acudir al apoyo de expertos en la materia, como son los que trabajan en la asesoría MZG Asesores.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.