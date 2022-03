La tienda de techo Foxcamper es una manera diferente de recorrer España Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

España cuenta con algunos parques y montes que se escapan de la estricta normativa que prohíbe acampar. Esto permite a las personas planificar viajes con paradas para pasar la noche. En este caso, las tiendas de techo se han convertido en una alternativa llamativa dentro del público que acostumbra a pasar días al aire libre.

Los productos son similares a las carpas y se instalan en el techo del vehículo, aportan refugio de las condiciones climáticas y el entorno. Además, son ideales para evitar gastos de alojamiento y los peligros de estar en plena naturaleza. Foxcamper es uno de los distribuidores más populares en este mercado gracias a sus ofertas de tienda de campaña para coche.

¿Por qué comprar una tienda de techo? Una maggiolina, nombre con el que también se conoce a este producto, permite dormir al aire libre y conectar con el entorno adecuadamente. Los modelos representan una manera diferente de recorrer el país por la libertad que suponen, ya que no requieren mucho trabajo y pueden utilizarse en cualquier lugar donde se pueda acceder con el coche.

Foxcamper destaca entre los importadores de tiendas de techo en España. La distribuidora trabaja con dos marcas prestigiosas y registradas cuyas sedes están en países con una importante cultura de acampada. Los ejemplares Sheepie tienen un sello australiano, mientras que los de Eezi Awn son de Sudáfrica.

Todos los productos del catálogo se envían gratuitamente a los clientes de la península y el montaje tampoco tiene un coste adicional si la compra se realiza en la sede de la importadora en Girona. Además, los usuarios pueden acceder a planes mensuales de financiación para pagar por partes.

Las características de las tiendas de techo de Foxcamper El sistema aislante de los modelos está diseñado para todo tipo de climas. La estructura de cada tienda de campaña para coche protege contra la lluvia y los rayos ultravioletas del sol. Asimismo, los dispositivos de flujo de aire regulan la temperatura para que las personas no sufran frío ni calor.

Los ejemplares se adaptan a casi cualquier coche (turismos pequeños, 4×4, furgonetas y minicaravanas). Cada tienda integra una escalera telescópica para que los viajeros suban en el momento de pasar la noche. La capacidad varía según el modelo, existen versiones para 2, 3 o 4-5 personas.

Por otro lado, las ventanas con redes mosquiteras y las aberturas con cremallera protegen a los turistas de los insectos sin sacrificar la ventilación ni la iluminación. Además, este diseño dota al espacio de una visión de 360 grados que permite admirar la belleza del paraje natural desde la comodidad de los colchones internos.

Conocer más de las bellezas de España es posible gracias a las tiendas de techo. La recomendación es optar por una distribuidora de calidad como Foxcamper para adquirir modelos con materiales resistentes y de fácil montaje.



