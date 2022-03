Cómo superar el miedo al cambio de los empleados en las empresas Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 18:21 h (CET)

Con el objetivo de avanzar y adaptarse a las novedades, las empresas se ven obligadas a cambiar sus actividades diarias e incluso gran parte de su modelo de negocio cada cierto tiempo. Estos cambios o novedades pueden ser provocadas por una nueva era digital, una revolución industrial o por una crisis mundial como es el caso del COVID-19.

Sin embargo, es normal que muchos empleados tengan miedo al cambio empresarial y laboral y, por eso, Atraccis ofrece de cortesía por 30 días un programa transformacional rápido con la forma más efectiva de transformación personal. Este programa ayudará a los trabajadores a afrontar los cambios con eficacia y en el menor tiempo posible.

El miedo al cambio es un problema para las empresas Cuando un empleado lleva tiempo trabajando para una empresa adquiere una rutina laboral y hábitos que le hacen sentirse seguro, confortable y más productivo a medida que mejora. Sin embargo, este confort puede ser un problema cuando la empresa se ve obligada a realizar cambios radicales y los trabajadores temen no poder adaptarse a la nueva situación.

A su vez, un empleado puede tener un fuerte rechazo al cambio por miedo a equivocarse aún con su experiencia, enfrentarse a algo desconocido, tener que cambiar de ciudad o modo de trabajo, etc. Para evitar esto es importante que las empresas constantemente ofrezcan a sus empleados formaciones en liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, adquisición de nuevas habilidades, etc.

Con el programa transformacional rápido de Atraccis, las empresas podrán ayudar a sus empleados a tener mayor autoestima, bienestar emocional y la seguridad que necesitan para afrontar cualquier cambio.

¿Por qué elegir a Atraccis? Los motivos por los que un empleado siente miedo al cambio, ya sea por enfrentar algo desconocido o por equivocarse, están relacionados mayormente por su forma de pensar y su estado emocional. Por esta razón, Atraccis en su programa transformacional combina la psicoterapia, PNL, TCC y la neurociencia para ayudar a las empresas a lograr un cambio mejor en sus empleados de una manera rápida y segura.

Los trabajadores aprenderán a conseguir un buen estado emocional, incrementar su autoestima, sentir mayor seguridad en sí mismos y crear nuevos hábitos que les ayude a alcanzar sus objetivos. De igual forma, estarán orientados sobre cómo familiarizarse con las experiencias desconocidas y salir de su zona de confort constantemente para adaptarse a un mundo tan cambiante como el actual.

Otra razón para elegir a Atraccis para superar el miedo al cambio en los empleados es que su programa está desarrollado mediante una técnica galardonada basada en 30 años de investigación por la terapeuta Marisa Peer, reconocida a nivel internacional por atender a líderes políticos, directores ejecutivos de empresas multimillonarias, etc.

El programa transformacional rápido de Atraccis ayuda a las empresas a que sus empleados superen el miedo al cambio. Su sistema es un desarrollo de Úrsula García, autora del libro “Por si nunca nos volvemos a ver” y está enfocado en la superación personal, el bienestar emocional, seguridad y confianza, etc.



