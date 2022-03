Piensos Galacer acerca los beneficios del aceite de salmón para los animales Emprendedores de Hoy

Para mejorar la calidad de vida de los perros es esencial complementar su dieta con suplementos alimenticios. Aprovechar los beneficios del aceite de salmón para perros es una alternativa para garantizarles una vida sana. Este producto es natural y rico en ácidos grasos como omega-3 y 6 y EPA y DHA, entre otros, que contribuyen a la aportación de propiedades al organismo.

Cuando se trata de reforzar la salud de los animales, es importante contar con productos de primera calidad. La empresa Piensos Galacer lleva más de 10 años comprometida con el bienestar de los perros. Por ello, ofrece una amplia variedad de productos, accesorios y complementos que les garantizan mayor energía y vitalidad a los perros.

¿Cuáles son los beneficios del aceite de salmón para los perros? El salmón es reconocido como una proteína animal que destaca por su buen sabor y diversas propiedades saludables. Sin embargo, también se ha comprobado que contribuye positivamente a la salud de las mascotas, en especial para los perros y gatos. Los ácidos grasos que contiene el aceite de salmón son de cadena larga, lo que significa que contiene 20 o más átomos de carbono que traen múltiples beneficios.

Principalmente, sus propiedades ayudan a prevenir diferentes patologías como enfermedades renales, cardiovasculares y la osteoartritis. También, es beneficiosa para combatir la dermatitis atópica y la alergia a las picaduras de las pulgas. Asimismo, su consumo les ayuda a tener un pelo fuerte y sano y mejora la palatabilidad de las comidas. Esto quiere decir que motiva al perro a ingerir alimentos que por lo general no le apetece comer.

Tienda online de venta de complementos alimenticios para mascotas En el momento de comprar suplementos vitamínicos para mascotas, la tienda online de Galacer se convierte en una gran opción, porque se puede encontrar todo lo necesario para la buena alimentación y salud de los animales. Dentro de su stock de productos disponen de aceite de salmón puro, fabricado por la marca The Natural, dirigido para perros y gatos de todas las edades.

La calidad de este producto se debe principalmente a que está elaborado a base de salmón 100 % natural de la pesca sostenible en los mares noruegos y procesado cuidadosamente para conservar intactas sus propiedades. Con relación a su ingesta, es importante que los dueños se aseguren de revisar la dosis recomendada que se sugiere en la etiqueta del producto. En cuanto a su suministro, lo más recomendable es ofrecérselos a la hora de la comida con un alimento que les guste o su snack preferido.

Para adquirir este producto, los usuarios pueden ingresar a la página web de la empresa y realizar la compra directa del producto de manera rápida y segura. Además, ofrecen servicio de envío a domicilio en España.



