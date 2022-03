Ingeniería financiera para pymes de la mano de Credibarna Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 18:01 h (CET)

El concepto de pymes se refiere al conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo al número de trabajadores, años en el mercado, volumen de ventas y niveles de producción, tienen similitudes en su proceso de crecimiento.

En esta etapa, es común que las empresas requieran recursos para su financiación y Credibarna es una entidad que presta servicios de intermediación y asesoramiento financieros a este sector, especializados en ingeniería financiera. De esta forma, les facilita la obtención de los recursos con garantías plenas. Además, cuenta con un equipo de profesionales que ofrecen un servicio de calidad, cualificados para ofrecer asesorías financieras personalizadas y la gestión de financiaciones en un tiempo récord.

Alta calidad en servicios de ingeniería financiera Con más de 20 años de experiencia, esta entidad ha logrado gestionar la financiación de más de 500 empresas y ha logrado especializarse en ofrecer a sus clientes las coberturas financieras que necesitan para sus organizaciones. Todos los servicios que se gestionan desde esta entidad se realizan con las mejores condiciones bancarias y de capital privado, todo de la mano de un equipo de profesionales preparados para ofrecer el mejor servicio a sus clientes, facultados para guiar los financiamientos ideales que sean de su beneficio. Con los servicios de intermediación y asesoramiento financiero, esta entidad puede obtener los recursos con plenas garantías, así como un ahorro anual de hasta un 80 % de los costes anuales. Además, trabaja con más de 285 oficinas de 38 bancos, 3 entidades bancarias alemanas y 3 grupos financieros de capital privado que están en la búsqueda de clientes y que proporcionan los recursos requeridos a partir de un 3 % de tasa de interés anual.

Otros servicios de Credibarna En Credibarna no solo son especialistas en intermediación financiera, sino que también prestan a las empresas otros servicios relacionados con las finanzas y la banca. Entre estos se encuentran: adelanto de certificaciones y subvenciones públicas, líneas de descuento para recibos (Norma 19), letras y pagarés, pólizas multirriesgo, pólizas de crédito a corto y largo plazo, así como gestión de préstamos ICO para pymes, confirming a partir de 40.000 € para pago de proveedores, 1° y 2° hipotecas, anulación de incidencias ASNEF, EXPERIAN BADEXCUG, RAI, servicios jurídicos en colaboración con un bufete de abogados, etc.

La apertura de todos estos servicios tiene el objetivo de lograr la plena satisfacción de sus clientes. Por esta razón, el personal que trabaja en cada una de estas áreas está enfocado en cumplir con todas las expectativas a través de asesorías de confianza, con atención especial a cada situación y ofreciendo soluciones a medida de las exigencias.

A través de la página web, se puede solicitar un análisis detallado del proyecto mediante un formulario dispuesto para ello.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ingeniería financiera para pymes de la mano de Credibarna La Rutina De La Luz de Lourdes Moreno Tapizar asiento moto es posible con JM-Fundas Las ventajas de formar parte de un sindicato Vino Pedro Ximénez, elixir de uvas pasas con sabor a Andalucía