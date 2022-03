País de Quercus, paradigma de ganadería sostenible Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 17:07 h (CET)

A principios del año 2022, el ministro de Consumo Alberto Garzón declaró que la ganadería extensiva es ecológicamente sostenible, a diferencia de las llamadas macrogranjas, en las que aumenta el maltrato animal y el impacto ecológico. También agregó que la ganadería industrial o intensiva es una creciente preocupación para la Unión Europea.

En este sentido, surge la necesidad de conseguir proveedores que garanticen una buena producción y el respeto tanto a las tierras como a los animales. La sociedad de País de Quercus es rigurosa al respecto, cuidando cada factor de su ganadería para ofrecer productos de calidad.

Cochinillo confitado proveniente de la dehesa extremeña País de Quercus es una sociedad productora de carnes de cerdo ibérico, cochinillo ibérico, jamones ibéricos, cabrito lechal, cordero y embutidos. Sus animales son criados en la dehesa extremeña en libertad con técnicas tradicionales. La empresa se encarga tanto de la producción como de la distribución de los productos. También producen cochinillo ibérico confitado sin ningún tipo de aditivos o conservantes. Este producto natural posee 3 capas: una crujiente piel, una fina capa de grasa y una jugosa carne. Su delicioso sabor y variedad de texturas hace que sea un plato digno de las más exigentes mesas y chefs del mundo. Por dicha razón, famosos restaurantes como El Celler de Can Roca, Diverxo, Cocina Hnos.Torres, Azurmedi y Mugaritz, entre otros, solicitan esta y otras carnes producidas por País de Quercus.

Además de la producción, País de Quercus busca expandir la cultura de la ganadería extensiva, resaltando el valor de las tierras y de los animales. Esto lo logran criando razas autóctonas en campos abiertos y no mediante circuitos forzados de producción.

Forma de trabajo y filosofía de País de Quercus Los cerdos ibéricos son los únicos en todo el continente europeo que pueden vivir libremente alimentándose de hierbas y bellotas. País de Quercus produce estos animales específicamente en Extremadura. La carne que provee es de alta calidad, ya que el estilo de alimentación natural del ganado le otorga un alto nivel de ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico, el cual reduce los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares.

El tipo de crianza y producción que aplica País de Quercus se conoce como ganadería extensiva. Además de los beneficios para la salud humana, este tipo de ganadería es sostenible. Con ella, se conservan y mejoran los paisajes, se previenen los incendios forestales, se usa razonablemente el agua y se preservan los suelos.

Cuidar y no abusar de la naturaleza ofrece beneficios tanto para los humanos como al planeta Tierra.



