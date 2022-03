Teampathy ayuda a crear campañas publicitarias honestas Emprendedores de Hoy

Hoy en día, hay muchas campañas de marketing y anuncios que prometen servicios de excelente calidad, resolver cualquier problema en poco tiempo, alcanzar éxito rápidamente, precios insuperables, etc. Normalmente, estas promesas no suelen ser 100 % veraces, lo que demuestra que muchas empresas ven el marketing únicamente como un instrumento para convencer al cliente sin tener en cuenta sus expectativas y necesidades.

Una situación como esta, que pone en peligro la utilidad y credibilidad de las marcas, parece necesitar la entrada de nuevos actores con nuevas formas de hacer las cosas. En esa línea, se ha creado Teampathy, un nuevo estudio de estrategia y marketing que busca romper esa forma de entender la publicidad, ofreciendo a sus clientes un nuevo servicio al que llaman marketing con valores. El objetivo es ayudar a las empresas a crear campañas de marketing y publicidad honestas, que realmente aporten valor a sus clientes.

Estrategias de marketing que conecten con las personas La era digital ha traído excelentes oportunidades al mundo entero, incluyendo el hecho de que empresas y personas puedan conectarse de forma efectiva a través de redes sociales y espacios publicitarios. Hoy más que nunca, las marcas deben conocer la importancia de realizar publicidad online honesta y ejecutar estrategias de marketing que sirvan como puente para crear una sociedad mejor.

El objetivo de Teampathy es ayudar a las empresas a cumplir este propósito y, para ello, ha creado un servicio innovador de marketing con valores para compañías y organizaciones. Sus profesionales ayudan a los negocios a planificar, ejecutar y gestionar estrategias de marketing que conecten de forma relevante y positiva con las personas. A su vez, esta empresa, en su servicio de consultoría estratégica, contribuye a que marcas y empresas encuentren su propósito y desarrollen productos y servicios que puedan ayudar a la sociedad y a sus clientes, todo ello a través de ideas y soluciones transformadoras.

¿Por qué contratar los servicios de Teampathy? Un ecosistema de negocios tan cambiante y atomizado como el actual, en el que el logro de beneficios rápidos está a la orden del día, parece necesitar de actores que enfoquen la estrategia de venta con compromisos más altos y aportando valores añadidos. Teampathy es una nueva consultora estratégica y agencia de marketing en España que está ganando reconocimiento por sus servicios de estrategia y publicidad online. Teampathy trabaja con cualquier área de negocio y posee expertos en publicidad online en redes sociales y buscadores, design thinking, gestión de proyectos y psicología social. Entre los sectores en los que desarrolla sus servicios, se encuentran los de educación, arte, deporte, salud, e-learning y ONG.

Cualquier organización o empresa que quiera mejorar sus ventas, desarrollar estrategias de marketing con valor añadido para sus clientes y generar un impacto positivo en la sociedad moderna tiene en agencias como Teampathy su mejor aliado.



