Calentar el agua de la piscina con las bombas de calor de Swimhome

miércoles, 2 de marzo de 2022, 13:00 h (CET)

Nada más placentero que ingresar a una piscina con calefacción en tiempos fríos o en cualquier época del año. Relaja la mente, el cuerpo y renueva las energías para encarar el día a día o para obtener un buen descanso en las noches.

Calentar el agua de la piscina ahora es mucho más sencillo gracias a Swimhome, un distribuidor de bombas de calor para piscinas y otros elementos acuáticos que tienen control wifi. Incluso este dispositivo puede ser utilizado en piscinas de agua salada, lo cual confirma su gran versatilidad. La función principal de estas bombas es absorber el calor del entorno y por cada kw de calor que aspiran pueden generar hasta 15 kw de calor, siendo el sistema más eficiente para calentar el agua de la piscina.

Características de la bomba de calor para piscinas Estas máquinas son silenciosas, compactas y se pueden instalar fácilmente en el suelo o colgarse en la pared. Las bombas son fabricadas con tecnología Inverter, la cual sirve para controlar la velocidad de la máquina y ahorrar energía, esto es lo que la diferencia de las bombas de calor tradicionales. Gracias a estos aparatos hidráulicos comercializados por Swimhome, la temperatura de las piscinas podrá ser más estable. Asimismo, estas bombas de calor suelen instalarse en lugares apartados de la casa como jardines, donde no hay un acceso rápido al controlador.

Además, con Swimhome ya se pueden controlar los dispositivos de calor a través de un smartphone. Solo se requiere un móvil con acceso a internet para conectar a la bomba y descargar la app de control. Una vez en la plataforma, el cliente podrá controlar la temperatura de la piscina de la residencia donde se encuentre y precalentar la piscina antes de llegar a su vivienda.

Otras ventajas que ofrecen las bombas de calor Swimhome Estas estructuras térmicas para las piscinas tienen muchos otros atributos. Además, cuentan con hasta 10 veces más flexibilidad para ajustar el flujo de gas y velan por aumentar el coeficiente de rendimiento. También poseen un 40 % más de eficacia que un intercambiador de calor de titanio habitual y se adaptan a fuentes de alimentación inestables. Adicionalmente, tienen una carcasa antióxido que es más ligera y de mejor calidad, ideal para zonas costeras y que está diseñada para soportar temperaturas de hasta 0° C. Llegar a la casa o a una residencia de alquiler después de pasar por una jornada laboral estresante y encontrar una piscina con la temperatura adecuada para sumergirse no tiene precio. Esto se puede lograr con el respaldo de Swimhome, la comercializadora online que se interesa en suministrar confort, buen servicio y la tecnología de punta a sus compradores.



