Patinetes eléctricos para reparto, de la mano de HTO Urban Mobility

miércoles, 2 de marzo de 2022, 12:49 h (CET)

Si bien es cierto que el delivery es un servicio que lleva muchos años vigente, no ha sido hasta la llegada de la pandemia de COVID-19 que este ha tenido un auge notorio. Comúnmente, los restaurantes y locales de comida, que han vivido esta expansión a pasos agigantados, emplean coches, motos o bicicletas para hacer dichas entregas. No obstante, los patinetes eléctricos han sido recientemente incluidos en esta lista, demostrando ser un vehículo idóneo para realizar esta tarea de forma rápida y eficiente.

HTO Urban Mobility es una empresa de ventas que incluye en su catálogo patinetes eléctricos para repartidores. Tienen una amplia variedad de marcas, colores y modelos para escoger de acuerdo a las necesidades o preferencias.

¿Cuáles son las ventajas del uso de patinetes eléctricos para repartidores? El uso de patinetes eléctricos para entregas a domicilio supone grandes ventajas para los repartidores y el ecosistema. Debido a su tamaño reducido y fácil manejo es un medio de transporte completamente cómodo y flexible. Estos cuentan con una mejor movilidad que el resto de vehículos, permitiendo circular fácilmente entre el tráfico parado o, si conviene, tomar rutas alternas. Esto a su vez representa una llegada rápida al destino de entrega y un aumento del tiempo libre.

Los patinetes eléctricos son particularmente económicos, algo que los hace de fácil adquisición para los repartidores independientes. Además, debido a la alta demanda que han presentado, cada vez son más las empresas que los fabrican. Esto trae como consecuencia la disminución de sus precios de manera acelerada.

Por otro lado, los patinetes eléctricos disponen de un sistema de carga por corriente eléctrica, que es una energía limpia. Por lo tanto, se puede decir que es un vehículo amigable con el medioambiente, puesto que no tiene emisión de gases contaminantes.

Los patinetes eléctricos de HTO Urban Mobility A la hora de comprar un patinete eléctrico para usarlo en entregas a domicilio, es necesario tener en cuenta ciertas características que garanticen una elección correcta. La primera de ellas es el rendimiento del patinete. Al ser necesario tener que recorrer largas distancias de manera rápida, lo más sensato es buscar un producto con potencia, velocidad y alcance.

Otro aspecto a tener en cuenta es la comodidad basada en las vibraciones o molestias en las muñecas. Para evitar estos inconvenientes, se deben evaluar la suspensión, las ruedas, el peso y el tamaño del patinete. Como último punto a considerar están el precio y los costes en mantenimiento.

En HTO Urban Mobility, tienen a disposición diversas opciones que cumplen con estas características, como es el caso del patinete “The Urban Hamburgo”. Además, actualmente poseen descuentos exclusivos para riders enfocados a la venta y al mantenimiento. Para aquellas personas que sean repartidores, HTO Urban Mobility será un gran aliado en su día a día.



