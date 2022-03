Salus Mayores, especialistas en ayuda a domicilio en Madrid Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 12:47 h (CET)

Con el objetivo de cubrir las necesidades del usuario y de su familia, existen profesionales altamente cualificados que brindan un servicio de ayuda a domicilio en Madrid para personas mayores. Este servicio es llevado a cabo por Salus Mayores, un centro de día madrileño con sede en Pozuelo, Río Rosas y Chamartín, en el que se ofrece atención y rehabilitación a personas de la tercera edad.

Gracias a este, los adultos mayores no tendrán que desplazarse a ningún lugar para recibir atención especializada y adaptada a sus necesidades.

Especialistas en atención y ayuda a domicilio para personas mayores Cuando las personas llegan a la etapa de la tercera edad, comienzan a requerir de cuidados especiales necesarios para garantizar y mantener su calidad de vida. Por lo general, las familias son las encargadas de proporcionarles estos cuidados, pero, muchas veces, por diversas circunstancias, los adultos mayores no pueden contar con ellos o no tienen familia cercana que les ayude. Afortunadamente, el centro de día Salus Mayores se constituye como una solución al ofrecer un completo servicio a domicilio de atención para personas mayores en Madrid, a cargo de profesionales cualificados y con mucha experiencia. Ellos se encargarán de desplazarse hasta el hogar del usuario para proporcionar los servicios asistenciales que requiera. De esta manera, los mayores podrán contar con el apoyo necesario para la realización de las actividades básicas de su vida diaria.

Ámbitos asistenciales del servicio a domicilio Los servicios asistenciales a domicilio que ofrece el centro de día se enfocan en dos áreas principales. La primera de ellas es la atención personal, que consiste en ofrecer asistencia a las personas mayores en lo relacionado con sus cuidados, como por ejemplo la higiene y el cuidado personal, supervisión de la medicación y ayuda ante convalecencias médicas, entre otros. La segunda área tiene que ver con la asistencia doméstica, en la que los profesionales de Salus Mayores ofrecen el apoyo necesario en tareas tales como la limpieza cotidiana de la vivienda, preparación de comidas, lavado y planchado de ropa, acompañamiento a especialistas médicos o apoyo en fines de semana, entre otros servicios.

La tercera edad no tiene por qué ser una etapa de soledad. Con servicios a domicilio como los que ofrece Salus Mayores, las personas tendrán todo el apoyo necesario, el cual no solo les servirá para la realización de sus actividades domésticas del día a día, sino que además ayudará a cubrir necesidades como la compañía, el cuidado, el apoyo y el acompañamiento.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.