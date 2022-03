La Alianza #CEOPorLaDiversidad aborda tres grandes retos para las empresas del siglo XXI Comunicae

miércoles, 2 de marzo de 2022, 17:03 h (CET) Esta Alianza liderada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, tiene como misión unir a los CEO de las principales empresas en torno a una visión común e innovadora de la diversidad, equidad e inclusión (De&I), instándoles a ser impulsores y embajadores para acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, a la competitividad del talento y a la reducción de la desigualdad y la exclusión en España La alianza #CEOPorLaDiversidad ha celebrado su primer encuentro anual, con un total de 75 directivas y directivos adheridos a esta iniciativa, pionera en Europa. La sesión ha reunido, en el Hotel Rosewood Villamagna de Madrid, a 30 representantes de dichas empresas: Accenture, Agilent Technologies, Airbus, ALSA, ALSTOM Transporte S.A., American Express Europe, ArcelorMittal, Baker & McKenzie, Banca March, BASF España, Capgemini, Elecnor, Exolum, Grupo Adecco, Grupo Juste, Grupo Renault, HP, Iberdrola España, IVECO, Maersk Spain, Mahou San Miguel, MAVE Trigo Group, Navantia, Patentes Talgo, Pfizer, Red Eléctrica de España, Stratesys, Uría Menéndez, Verallia y Worldline Iberia.

Esta Alianza liderada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, tiene como misión unir a los CEO de las principales empresas en torno a una visión común e innovadora de la diversidad, equidad e inclusión (De&I), instándoles a ser impulsores y embajadores para acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, a la competitividad del talento y a la reducción de la desigualdad y la exclusión en España.

La jornada ha sido inaugurada por Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, y Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco, quienes han destacado la importancia de la diversidad en las empresas para alcanzar la excelencia como sociedad en un contexto globalizado, de envejecimiento sin precedentes y eminentemente digitalizado.

En palabras de Fátima Báñez: “estrategias y alianzas como esta, trabajadas desde la unidad, nos fortalecen. Además, ponemos a las personas en el centro de la toma de decisiones, con el talento como factor de competitividad, y una empresa que actúa con políticas de inclusión y diversidad hace equipos motivados y hace ganadoras a las compañías y a la sociedad”. Desde Fundación CEOE, ha añadido su presidenta, “trabajamos unidos por las personas, con liderazgos humanistas desde la alta dirección, lo que se capilariza a toda la estructura de la empresa”.

Por su parte, Sánchez ha destacado que: “los altos niveles de desigualdad, exclusión social y pobreza tienen un impacto muy negativo sobre la posición competitiva global de España, siendo urgente que desde las empresas acometamos firmes estrategias de Diversidad, equidad e inclusión que impulsen el empleo de las personas más vulnerables y nos proyecten a horizontes más prósperos y competitivos”.

A continuación, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha realizado un balance de los más de dos años de andadura de la Alianza: “Siempre con la mirada puesta en la Agenda 2030 y en sus 17 ODS, durante este tiempo hemos orientado nuestros esfuerzos a que la Alianza sirva de estímulo para proyectar un crecimiento económico sostenible, en una sociedad más justa y cohesionada en la que el empleo sea un activo al alcance de todas las personas. Somos conscientes de que existen muchos retos por delante y estas sesiones son, precisamente, una perfecta ocasión para ponerlos sobre la mesa y sentar las bases para darles respuesta”.

Tres referentes para canalizar tres grandes retos

El primer encuentro de #CEOPorLaDiversidad 2022 se ha centrado en tres grandes desafíos para las empresas del siglo XXI: la diversidad cultural, la igualdad de la mujer y la salud mental.

Para ello, se ha utilizado como hilo conductor el testimonio de tres personalidades de referencia: Bisila Bokoko, emprendedora y filántropa hispano estadounidense; Carmen Giménez, atleta con discapacidad que, tras un episodio de violencia de género sufrió una lesión medular, y Javi Martín, actor y presentador de televisión que en 2021 dio a conocer su trastorno de bipolaridad e intento de suicidio.

La diversidad cultural es uno de los signos definitorios de nuestra sociedad globalizada; sin embargo, la segregación socioeconómica, étnica, familiar, educativa y laboral son fenómenos que siguen presentándose con intensidad en nuestro país. La historia de Bisila Bokoko se perfila como el mejor ejemplo para hacer frente a estas situaciones. La emprendedora ha destacado que la diversidad es una ventaja competitiva para las empresas: “La colaboración, la empatía y la confianza son pilares claves en la integración cultural, tanto en el ámbito social como en el empresarial”.

La mujer representa el 47% de la población activa en España, pero sigue afrontando importantes obstáculos en el ámbito profesional, que se ven reforzados ante situaciones como la discapacidad, la violencia de género o la maternidad. El testimonio de superación de Carmen Giménez se impone frente a todos los prejuicios que siguen lastrando la plena inclusión de la mujer y de las personas con discapacidad en las empresas: “Este mensaje debe calar en todos los estratos de la empresa, siendo el líder quien conduzca a su equipo a la meta de la diversidad y la inclusión. Los CEO deben hacer de liebres, manteniéndose en la cabeza de carrera, abriendo camino”.

La salud mental se ha convertido en uno de los grandes desafíos para la sociedad, teniendo en cuenta que 1 de cada 4 personas tendrá algún trastorno mental a lo largo de su vida o que el 25% de los problemas de salud es de índole psicológico. Para las empresas, la salud mental constituye un reto de primer orden, con un impacto económico decisivo y que marca el rumbo de su competitividad. Javi Martín, quien ha vivido en primera persona y en su máxima expresión los problemas de salud mental, ha compartido el proceso que vivió, hablando sin tapujos del intento de su intento de suicidio y reflexionando sobre la importancia del entorno para superar este tipo de situaciones. “Es fundamental que las empresas comprendan que una persona con una discapacidad por salud mental es perfectamente válida para trabajar. Con el tratamiento y el seguimiento adecuados, podemos aportar mucho. A mí me gusta decir que la locura me ha curado, convivir con el problema de salud mental ha hecho que sienta que la vida es un regalo y que valore mucho más el día a día.”

Las alianzas: clave para avanzar en justicia social

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha clausurado el acto haciendo hincapié en “la necesidad de poner a las personas en el centro de las cosas”, al tiempo que ha puesto en valor la importancia de fomentar las alianzas, “es lo que estamos haciendo aquí todos”, ha dicho. “Aquí no sobra nadie, cada uno de nosotros somos diversos”, ha señalado, poniendo el foco en la importancia de “trabajar en la formación y la capacitación de las personas hacia lo que las empresas necesitan ahora y las nuevas necesidades que vienen”.

Actualmente, un total de 75 empresas y sus CEO constituyen esta alianza.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Alianza #CEOPorLaDiversidad aborda tres grandes retos para las empresas del siglo XXI Premium Mediterranean lidera la venta de naranjas online Una solución integral de fachada para garantizar la eficiencia y salubridad de los edificios La VII edición de los Premios Rankia se celebra gracias a la participación de 15.000 usuarios Se activa el Comité de Emergencia para canalizar la solidaridad frente a la crisis humanitaria de Ucrania