Las ventajas de usar placas solares, por Placasolar.info

miércoles, 2 de marzo de 2022, 12:17 h (CET)

Sin producir efectos nocivos que puedan hacer daño a la naturaleza, la energía solar se constituye como una fuente limpia e inagotable.

Con la instalación de placas solares se contribuye a la sostenibilidad del planeta, ya que captan la energía proveniente de la radiación solar para su aprovechamiento doméstico o industrial. Esta forma de proveer energía es una alternativa que no solo ayuda a la preservación del medioambiente, sino que influye en la disminución de los costes en las facturas y en la independencia energética.

Placasolar.info es una empresa que se encarga de gestionar la instalación, legalización, ayudas y subvenciones para la producción de energía a través de placas solares fotovoltaicas tanto para viviendas como para empresas.

Ventajas de las placas solares La puesta en funcionamiento de las placas solares es una buena alternativa para el consumo de energía propia, limpia y ahorro económico a largo plazo. Uno de los atractivos principales de la energía solar es que, con relación a otras fuentes, no genera emisiones contaminantes que afecten de forma directa ni indirecta al medio ambiente.

Pese a que requiere de una inversión inicial importante, la instalación de paneles fotovoltaicos logra a mediano plazo un ahorro energético bastante sustancial, además, este tipo de energía no genera ningún tipo de ruido molesto, a diferencia de los generadores de energía eléctrica convencional. La energía proveniente del sol es compatible con otras clases de energía, de hecho, la mayoría de las viviendas que cuentan con este sistema tienen dos instalaciones para hacer uso de la otra alternativa cuando sea necesario. Por otro lado, el sol por ser una fuente inagotable de energía para todo el planeta, la instalación puede realizarse en cualquier lugar.

Asesoramiento gratuito En Placasolar.info son conscientes del impacto que la instalación y puesta en marcha de esta fuente de energía tendría tanto en las viviendas como en las empresas. Por este motivo, a través de su página web tienen la opción de solicitar un estudio de caso online y gratuito, con la finalidad de asesorar sobre las ventajas fiscales, subvenciones, ahorros y beneficios que pueden obtenerse con el funcionamiento de las placas solares como fuente de energía.

En España, muchos ayuntamientos y comunidades otorgan bonificaciones del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) y otros beneficios. Gracias a las subvenciones para la instalación de las placas solares y la disminución de los costes de los paneles fotovoltaicos, se generan beneficios y ahorros significativos para sus clientes. Además, a través de una app esta empresa analiza los consumos que se generan para asesorar sobre la disminución de los mismos y se verifica el funcionamiento del sistema de forma periódica.



