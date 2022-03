La VII edición de los Premios Rankia se celebra gracias a la participación de 15.000 usuarios Comunicae

miércoles, 2 de marzo de 2022, 16:23 h (CET) El evento más esperado por la comunidad financiera de habla hispana vuelve en formato ‘online’ Rankia, la primera comunidad financiera de habla hispana, celebra su séptima edición de los Premios Rankia: el evento más esperado por banca e inversión en España. Los premios, presentados por el cómico Señor Corrales, se celebraron de forma 100% online -debido a la situación epidemiológica- ante la sorpresa de los espectadores.

La VII edición de los Premios Rankia ha tenido un peso especial este año por coincidir con el 19 aniversario de la comunidad. Más de 15.000 ‘rankianos’ han participado en las votaciones de las diferentes categorías, lo que otorga al evento de una mayor imparcialidad y transparencia.

Los premios se dividieron en Banca, Bolsa y Fondos, de los cuales se catalogaron en diferentes categorías como Mejor cuenta corriente, Mejor cuenta nómina, Mejor cuenta de ahorro y Banco online para Banca; y Mejores fondos, Mejor plan de pensiones, Mejor gestora española, Gestora internacional o Comercializadora de fondos, entre otras.

MS Global Opportunity Fund, Fidelity Funds - European High Yield Fund y Allianz Global Artificial Intelligence fueron algunos de los galardonados cuyos representantes recogieron agradecidos a través de un discurso online. El objetivo de estas votaciones era encontrar quiénes son los mejores brokers online, los mejores fondos y gestoras, las mejores cotizadas, productos bancariosy escuelas de negocio. La figura que acredita el galardón, ha sido enviada por correo a la sede de los premiados.

Una aparición muy especial

Los tele-asistentes vivieron un momento muy especial cuando pudieron disfrutar de la charla en exclusiva de Juan Ramón Rallo, economista, profesor universitario, conferenciante y escritor español minarquista, quien tiene más de 340 seguidores en Twitter, titulada ‘La inflación: dónde estamos y hacía dónde vamos’.

No obstante, Rallo no fue el único en sorprender a los espectadores. El economista experto en longevidad y pensiones Jose Antonio Herce y el director de inversiones, Diego Parrilla también realizaron grandes charlas magistrales.



Por último, cabe destacar la aparición de Miguel Arias, CEO de Rankia, quien quiso agradecer a los presentes los 19 años que lleva Rankia ayudando a “tomar mejores decisiones financieras”.

