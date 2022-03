El gel limpiador facial HE/Men’s, de PrimaSalud, revitaliza y regenera el cutis masculino Emprendedores de Hoy

Desde Madrid, el laboratorio dermatológico PrimaSalud ofrece una línea de cuidado diario para el cutis masculino cuyo paso inicial es el gel limpiador facial HE/Men’s. Por su mayor producción de sebo y un grosor 20% superior al de la mujer, la piel del hombre requiere productos muy específicos para alcanzar una eficaz limpieza facial en casa.

La investigación y el desarrollo de nuevas fórmulas, mediante el uso de la tecnología más avanzada, ha logrado que PrimaSalud disponga en su tienda online más de 25 productos, distribuidos en las categorías de Skin Care, Bath & Body y Nutracéuticos. La línea Men’s Cosmetics, de cuidado facial, ha revolucionado el mundo de la estética masculina al presentar diversas opciones para quienes cada día reconocen la necesidad de contar con una rutina que dé un aspecto cuidado y sano a su apariencia.

Los componentes del gel limpiador facial HE/Men’s El limpiador facial HE es una solución espumosa, sin jabón ni alcohol, que revitaliza y regenera el rostro, controlando a su vez el exceso de sebo. La fórmula está indicada para pieles grasas o mixtas, incluso aquellas con tendencia al acné o marcas postinflamatorias del mismo. Las propiedades purificantes del producto se notarán en pocos días, gracias a que la espuma penetra en la epidermis para eliminar impurezas.

Cada ingrediente activo de este limpiador cumple funciones pensadas en las necesidades cutáneas del hombre, sin dejar sensación de resequedad. El efecto seborregulador, cicatrizante y reductor de las marcas del acné lo cumple el extracto de centella asiática, mientras que el aloe vera junto con el sodium PCA y el aceite de albaricoque proveen una hidratación profunda. El gel limpiador HE también es rico en vitamina E, como un antioxidante que protege contra la acción de los rayos solares y el humo de la atmósfera, además, la vitamina B3 desinflama y mejora la piel enrojecida.

Basta con aplicar una pequeña cantidad de esta fórmula sobre el cutis húmedo y distribuir el producto con suaves movimientos circulares, sin frotar. Los lavados se deben realizar por la mañana y por la noche o cuando se realiza alguna actividad que produzca abundante sudoración.

Lucir una piel radiante con uno de los mejores productos El poder matificante de este gel hace que la apariencia luzca sofisticada y juvenil, acompañada de una placentera sensación de frescor, además de un aroma natural muy agradable.

Como complemento a la limpieza con HE/Men’s, PrimaSalud propone productos para el cuidado de la barba, así como el uso de tónicos con diversos efectos como “Peeling diario”, “Niacinamida y pantenol” (antiarrugas) y “Reductor de poros”. Igualmente, la marca es reconocida por sus potentes sérums, que refuerzan la acción regeneradora. Los envíos son gratuitos a toda España peninsular, con la compra mínima de 30 euros.

El cuidado de la piel es una tendencia cada vez más arraigada en el hombre contemporáneo que cuida su apariencia y desea verse y sentirse bien, algo posible con líneas cosméticas avanzadas como la que ofrece PrimaSalud.



