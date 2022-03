Eactivos.com consigue multiplicar el precio de valoración de cada uno de los 217 activos publicados en Murcia Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 11:55 h (CET)

Eactivos.com supera el 110% del valor de realización de más de 200 activos en Murcia.

El procedimiento, que comenzó hace apenas un mes, se queda cerca de los 11 millones de euros gracias a las pujas de los más de 4.000 usuarios que han participado en las subastas.

Más de 210 viviendas, terrenos y parcelas han estado disponibles para registrar ofertas por ellas durante este tiempo.

Eactivos.com lo ha vuelto a conseguir: la plataforma de liquidaciones concursales online que durante apenas un mes ha albergado la subasta de 217 viviendas, terrenos y parcelas en Murcia ha logrado, prácticamente, cuadruplicar el precio de valoración de todos estos activos concursales.

El precio de todo el lote, valorado en unos 9 millones de euros a través de la plataforma, ha rozado los 11 millones, de esta manera, el valor de realización se ha disparado en más de un 110%. “Este es un ejemplo más que confirma que eactivos.com es una solución eficaz y que no devalúa los activos. El esfuerzo de difusión, así como las acciones de marketing y de comunicación que se han llevado a cabo han sido fundamentales para alcanzar estas cifras”, explica el CEO de la entidad especializada, Joaquín Oliete.

En cuanto a los datos que arroja este procedimiento en la web, el CEO los califica como “muy positivos”. Todos los activos ubicados en Molina del Segura (Murcia) han recibido cerca de 200.000 visitas desde que se activaron hasta su fecha de finalización -el pasado viernes 25 de febrero-. Estas se han producido tanto por parte de usuarios nuevos como de usuarios recurrentes quienes han participado un total de 4.216 veces en las distintas subastas. De esta manera, terrenos que apenas superaban los 10.000 euros han registrado pujas por más de 40.000, tal como se refleja en las parcelas que están en el sector 3 de la localidad que van desde el número 439 al 470.

“Utilizar una entidad especializada con una amplia trayectoria y un saber hacer instaurado y eficiente es sinónimo de buenos resultados y este procedimiento en Molina del Segura es el mejor ejemplo para corroborarlo”, insiste Oliete. Asimismo, el equipo humano que forma Eactivos.com, así como la plataforma creada ad hoc para la Administración Concursal, también son fundamentales para la obtención de estos números, así como la innovación y la transparencia, que han empujado a Eactivos.com durante los últimos meses a adoptar una nueva medida: contar con OJD Interactiva, la auditora que mide el tráfico web de los medios de comunicación que no solo corrobora la audiencia de Eactivos.com de manera mensual, sino que la hace pública y accesible.

El amplio recorrido en el sector de Eactivos.com La plataforma de subastas online, Eactivos.com, nació en 2009 de la mano de Activos Concursales SL, una entidad especializada en liquidaciones concursales. A través de este software, Eactivos.com ha gestionado más de 15.000 operaciones de compraventa de activos procedentes de concurso de acreedores y se ha convertido en la única plataforma a nivel nacional que centraliza toda la gestión necesaria a la administración concursal y juzgados mercantiles. Además, cuenta con una nota de más de 8.5 en la plataforma independiente de valoración, Ekomi, cosa que muestra la satisfacción de los postores de Eactivos.com. Asimismo, cuenta con delegaciones operativas en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Aragón, Galicia, Andalucía y País Vasco y pronto está previsto el refuerzo de las nuevas sedes en las Islas Baleares y en las Islas Canarias.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.