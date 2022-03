Nueva Edición de los Premios Sociales de Fundación MAPFRE Comunicae

miércoles, 2 de marzo de 2022, 16:03 h (CET) Convoca una nueva edición de los Premios Sociales, donde reconoce proyectos y personajes internacionales que contribuyen a mejorar la vida de las personas. Las 4 categorías son: mejor trayectoria profesional, mejor entidad y proyecto social, y mejor iniciativa agrícola y ganadera. Con una dotación global de 120.000 euros Reconocer el compromiso, la generosidad y la solidaridad es el objetivo de los Premios Sociales de Fundación MAPFRE, que premian a las personas e instituciones que hayan realizado actuaciones destacadas en beneficio de la sociedad en los ámbitos científico, cultural, social y agrícola.

Dichos galardones tienen carácter internacional y cuentan con una dotación por categoría de 30.000 euros (120.000 euros en total). El plazo para optar a estos premios finaliza el 31 de mayo.

4 categorías

Premio a Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez. Reconoce a las personas que dedican su vida a mejorar la de los demás, no sólo desde el ámbito profesional, sino también desde el personal. Para la obtención de este premio, el jurado, tendrá en cuenta toda la trayectoria laboral y personal del candidato, así como su apoyo a causas solidarias.

Premio a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social. Destinado a premiar el trabajo de instituciones que a lo largo de su trayectoria han realizado actuaciones relevantes y de gran impacto en el ámbito social, cultural, la seguridad vial, la prevención de siniestros y la promoción de la salud.

Para la obtención de este galardón, el jurado valorará la efectividad de los proyectos y su grado de innovación y globalidad.

Premio al Mejor Proyecto o Iniciativa por su impacto social. Reconoce proyectos diferenciadores que contribuyen a mejorar de forma sustancial la vida de muchas personas. El jurado valorará la relevancia, el grado de innovación y originalidad del proyecto, así como su capacidad para extenderlo al mayor número de países.

Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario. Fundación MAPFRE convoca por segunda vez este premio, de carácter bienal, con el objetivo de reconocer las iniciativas en el sector agrícola y ganadero que destaquen por ser innovadoras y transformadoras en los sistemas de producción, transformación y comercialización de sus productos durante los dos últimos ejercicios.

También reconoce los proyectos que hayan permitido mejorar los estándares de control de calidad y seguridad en su cadena productiva, que hayan optimizado la utilización de los recursos y hayan garantizado su sostenibilidad a largo plazo, favoreciendo así el desarrollo de un modelo económico más competitivo, sostenible y equilibrado territorialmente.

El jurado también valorará la contribución del proyecto al crecimiento económico del territorio en el que se desarrolla, así como a la digitalización del sector, y a la protección del medio ambiente y mejora de la sociedad.

Hasta el 31 de mayo pueden participar productores agropecuarios o agroindustriales, proyectos individuales o familiares y cooperativas y asociaciones.

Última edición

En la última edición, el cantante Raphael ganó el premio A Toda Una Vida Profesional. Le acompañaron Grupo Social ONCE (Mejor Entidad por su Trayectoria Social), Fundación Juanfe (Mejor Proyecto por su Impacto Social) y el experto en derecho y seguros, Abel Veiga (Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán).

Bases

Las bases para presentar proyectos en las cuatro categorías pueden consultarse en: www.fundacionmapfre.org

