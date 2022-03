Uller triunfa como marca deportiva premium en Europa Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 09:09 h (CET)

Los especialistas en salud visual recomiendan cada vez más complementos como las gafas de sol y las gafas deportivas. La intensidad de los rayos UV, junto a las condiciones atmosféricas, suelen ser un inconveniente, no solo para deportistas profesionales, sino también para quienes están acostumbrados a realizar actividad física al aire libre de manera regular.

En Uller, la marca premium especializada en la fabricación y venta de complementos deportivos, las gafas de sol y gafas deportivas son dos de sus productos estrella. Con más de 15 años de experiencia en el sector, la marca se mantiene en constante innovación para brindar artículos de calidad a sus clientes.

Uller se mantiene en constante crecimiento como una óptica premium dentro de España y Europa Desde su llegada al mercado en el año 2006, Uller se ha consolidado como una marca premium de altas prestaciones con artículos creados por y para amantes del deporte al máximo nivel. La empresa 100 % española se enfoca en fabricar productos basados en la comodidad y sofisticación para el disfrute de los usuarios, sin descuidar la excelente relación calidad y precio.

Para garantizar la excelencia, cada artículo está elaborado por un equipo de diseñadores expertos. Después, son sometidos a testeos en deportistas profesionales que colaboran para entender el comportamiento y la respuesta del objeto en situaciones límites. Asimismo, se enfocan en desarrollar nuevos diseños para que cada cliente tenga una diversidad de opciones para la práctica deportiva tanto profesional, como amateur.

Las gafas de sol y deportivas toman protagonismo dentro de las opciones de artículos para deportistas La visión de Uller es acompañar a cada persona en todas las situaciones posibles. Ese motivo los llevó a fabricar las gafas de sol con protección UV 400, que son estudiadas por una comunidad de expertos en la materia, quienes desarrollan distintos modelos basados en el cuidado visual.

El objetivo de la empresa es también ser considerada como una aliada en aquellos momentos en los que el cliente no se encuentra entrenando. En cuanto a la estructura de la lente, permite una visión más suave para que la pupila se adapte al ambiente y la intensidad de la luz.

Por otra parte, y en el campo estrictamente deportivo, las gafas para realizar actividades de ciclismo y running cuentan con un equipo técnico especializado en los materiales y técnicas utilizadas. El valor adicional es el servicio de graduación personalizada a medida, para aquellas personas que requieren lentes de aumento.

La principal ventaja de Uller, en relación con la competencia, es que cada producto está hecho por personas que trabajan sobre la base de su experiencia como deportistas. En la tienda virtual de la marca, los clientes pueden elegir el artículo que se adapte mejor a sus necesidades, de entre una amplia gama de modelos disponibles.



