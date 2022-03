Despedidas Temptation Málaga presenta su catálogo para despedidas de soltero y soltera este 2022 Comunicae

miércoles, 2 de marzo de 2022, 15:47 h (CET) Despedidas Temptation vuelve fuerte con sus packs, servicios y actividades de siempre y además, se lanza con los Talleres de despedidas más originales y divertidos. Preparar una divertida fiesta en una casa rural, disfrutar de un barco privado con los amigos o aprender bailes seductores y divertidos Montar una despedida en una Casa Rural

Decir adiós al confinamiento con una fiesta de Despedida de soltero/a en una Casa Rural en Málaga, a 25 minutos (Aprox.) del centro. En verano o en invierno, Despedidas Temptation monta la fiesta más divertida y privada en una fantástica Casa Rural con piscina, terraza cubierta, barbacoa. Y cocinar no es problema con el servicio de cocineros para disfrutar de una deliciosa paella o una auténtica barbacoa.

Toda despedida de soltero y soltera necesita mucha música y qué mejor que llevar un DJ con el mejor equipo y camareros o camareras eróticas. Con un toque exclusivo a la Casa Rural se vivirá una experiencia única.

Un alojamiento seguro, una casa rural privada donde la limpieza y la desinfección forman parte de la prevención y control COVID-19.

Fiesta a bordo

Los barcos privados es una de las actividades más deseadas. Se hace realidad el sueño de navegar y en el mejor momento: en la Despedida de soltero/a. En el Puerto de Málaga, Puerto Marina (Benalmádena) y Puerto Banús (Marbella) espera un velero, lancha o catamarán privado con diferentes horarios para zarpar desde la mañana hasta la noche y vivir la puesta de sol.

El regalo para los amigos es una travesía privada en la que se puede llevar bebida y comida para montar fiestas de cumpleaños, aniversarios, despedidas, etc. Una experiencia única en la Bahía de Málaga donde se puede avistar delfines y navegar rumbo a la diversión. Con un patrón y todas las medidas de seguridad necesarias para el mejor viaje en Barco Privado.

¿Aprender bailes seductores?

Todo preparado para convertirse en la reina y el rey del baile de la Despedida de soltero y soltera. La música, la risa y el buen humor no faltarán en la fiesta.

Despedidas Temptation regresa con nuevos servicios como los Talleres de baile para elegir: Bollywood, Flamenco, Moderno y Sexy Style. Se dispone de locales en pleno centro de Málaga, para celebrar el taller con todas las medidas de seguridad.

En el Taller de Bollywood se aprenden los pasos de baile y las posturas con la ropa típica. El baile oriental más seductor y de moda, una fusión de diferentes estilos con la base de las danzas indias tradicionales.

A cantar

Fuera la vergüenza y que no paren las risas mientras se cantan las canciones favoritas. En locales en pleno centro de Málaga, para celebrar el taller con todas las medidas de seguridad.

¿Hay una voz escondida? Están preparados los micrófonos, altavoces de gran calidad y sonido con más de 1000 vatios de potencia. No hay límites para seguir con fuerza el ritmo de la música.

Diversión cumpliendo las normas COVID.

Todas las actividades se realizan con la máxima seguridad y bajo las normativas de prevención y control COVID vigentes. Además las actividades se realizan de manera privada.

