Blauwasser Tech ofrece agua de calidad para el sector HORECA

miércoles, 2 de marzo de 2022, 15:23 h (CET) Los dispensadores Culligan Aquabar están especializados en dar servicio a restaurantes, hoteles, bares, comedores y cadenas de franquicias, que además obtienen un distintivo que garantiza que estos establecimientos están comprometidos con el medioambiente La empresa Blauwasser Tech, dedicada a la instalación y el mantenimiento de fuentes de agua conectadas a la red mediante sistemas de purificación, ha dado un paso más en la modernización del sector HORECA (HOteles, REstaurantes y CAfeterías), al haber sido nombrada distribuidora de la marca Culligan −proveedor líder en soluciones para el tratamiento del agua a escala mundial− en Madrid, lo que le permite ofrecer agua de calidad a negocios de hostelería, como bares, comedores, restaurantes, hoteles y cadenas de franquicias de restauración.

Además, una ventaja añadida que ofrece este nombramiento es que todos estos establecimientos del sector HORECA obtienen el distintivo BlauZertifikat, que garantiza que usan agua filtrada de la red para consumir agua libre de botellas de plástico, con el consiguiente ahorro para el medioambiente.

Los dispensadores Culligan Aquabar, que a partir de ahora podrá distribuir Blauwasser Tech, son una alternativa práctica respecto al agua mineral de botella, al ofrecer agua de excelente calidad, microfiltrada y purificada, sin gas o con gas, fría o del tiempo. Además, Culligan propone diversas soluciones para las actividades de restauración, con una nueva línea aún más eficiente y con un diseño único: sobre el mostrador, con cabina, bajo el mostrador con tiradores, en varios modelos y dimensiones, que permiten el uso incluso en sitios donde hay poco espacio.

Tal y como explica David Alonso, Gerente de Blauwasser Tech, “los negocios del sector HORECA, además de liberarse de todos los problemas y molestias del abastecimiento y del almacenamiento de las botellas, pueden beneficiarse también de un margen de ganancias netamente superior, por ofrecer un producto de calidad impecable, que no tiene nada que envidiarle al agua mineral”. Asimismo, añade que “la situación que vivimos actualmente, como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, está provocando una subida de los costes del material del petróleo, del transporte de mercancías y de las botellas de plástico, por lo que la opción más inteligente y ecológica hoy en día es instalar nuestras fuentes de agua, obteniendo además el distintivo que acredita ese compromiso con el medioambiente”.

Otra de las ventajas de la marca Culligan, que atesora más de 80 años de historia y cuenta con más de tres millones de clientes por todo el mundo, es que pone a disposición del sector HORECA personal técnico cualificado, para que lleven a cabo intervenciones periódicas de saneamiento de los equipos y sustitución de los elementos de filtrado, que son fundamentales para garantizar la calidad del servicio en el tiempo.

Ahora, y gracias a que Blauwasser Tech se ha convertido en distribuidor de Culligan para Madrid, el agua tratada para el mercado hostelero “es de mucha más calidad, al ser ecosostenible y no dañar al medioambiente; segura, ya que el sistema de filtración elimina la suciedad, los olores y los sabores desagradables causados por el cloro; personalizada, en botellas con el propio logotipo del negocio, y eficiente, puesto que Aquabar consume hasta el 50 % menos de electricidad respecto a los frigoríficos”, asegura el Gerente de Blauwasser Tech.

Así pues, Blauwasser Tech ofrece ahora más ventajas y soluciones para el agua bebida en el sector HORECA, al incorporarse a la red de distribución de la marca Culligan, que está repartida por 90 países.

Acerca de Blauwasser Tech

La compañía Blauwasser Tech cuenta con más de 15 años de experiencia en la instalación y el mantenimiento de fuentes de agua conectadas a la red con sistemas de purificación, y hoy en día es una de las empresas líderes en su sector, tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional.

Blauwasser Tech dispone de un catálogo de dispensadores de agua, tanto para empresas de servicios que simplemente quieren disfrutar de la comodidad de una fuente purificadora de agua conectada a la red, con agua fría, caliente o del tiempo, como para aquellos hoteles, franquicias, restaurantes o empresas de catering del sector HORECA, que buscan una solución ecológica y económica para ofrecer agua fría de gran calidad a sus clientes de manera ininterrumpida.

