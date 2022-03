I Edición del Premio Europeo a la Innovación y Digitalización Empresarial Comunicae

miércoles, 2 de marzo de 2022, 14:31 h (CET) La Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural celebró el pasado viernes 25 de febrero de 2022, la solemne entrega de la I Edición del Premio Europeo a la Innovación y Digitalización Empresarial, en el transcurso de una cena de gala en el Hotel Westin Palace de Madrid. El Premio Europeo a la Innovación y Digitalización Empresarial tuvo como destinatarios a una selección de extraordinarios profesionales de diferentes ámbitos El acto, conducido por el periodista y comunicador David Valldeperas, tuvo como escenario el reconocimiento a la extraordinaria labor realizada por los distintos premiados en el marco del histórico y célebre Hotel Westin Palace de Madrid.

La Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural, otorga el Premio Europeo a la Innovación y Digitalización Empresarial a aquellas organizaciones y empresas que con su actividad han elevado estos preceptos al nivel de la más alta excelencia. Con ello no solo se constituyen como un ejemplo y una inspiración para sus semejantes, sino como un motor de progreso y crecimiento para toda la sociedad.

La velada dio comienzo con la llegada de los premiados y autoridades al hall del Hotel Westin Palace. Los galardonados fueron recibidos por las personas de la organización de la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural y obsequiados con una mascarilla quirúrgica para cumplir de manera excepcional con la normativa y protocolo de la Covid-19. Tras el ineludible paso por el photocall y las correspondientes fotografías, los protagonistas realizaron una breve entrevista para después ser conducidos al deslumbrante Salón Medinaceli, donde dio comienzo el acto de entrega de la I Edición del Premio Europeo a la Innovación y Digitalización Empresarial

Con un presentador de excepción -David Valldeperas-, se abrió la velada con la actuación musical del destacado cantante de musicales, Luis Polo, interpretando la canción del Himno de la Alegría que pone banda sonora a los valores que representa Europa.

A continuación, dan paso al Presidente de la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural, el escritor y académico D. Luis María Anson y Oliart, quien no pudo estar presente en esta ocasión pero dejó unas palabras a los homenajeados. En su lugar, hizo entrega de los galardones el Director del Hospital Gregorio Marañón, D. Joseba Barroeta Urquiza, quien también dedicó una intervención a su auditorio.

Entonces, dio comienzo la entrega de la I Edición del Premio Europeo a la Innovación y Digitalización Empresarial. Los galardonados fueron, en este orden:

D. Jorge España fundador y propietario de Clínicas SmyDent y Laboratorios SmyLab; Dña. Ana Martins de Grünenthal Pharma; D. Isaac Lema de Grupo Isaac Lema; Dña. María Zamora Cervantes de Vellsam Materias Bioactivas; D. José García Martínez, CEO de Anovo España; Dña. Bárbara Serrano de Dragón American School; D. Eduardo Delgado Lobejón de Roams Tic; Dña. Paula Otero de Designit Spain Digital; D. Felipe Rufino Laffitte de Impuestalia; Dña. Mar Villa Escudero de Trade Marketing Research; D. Asdrúbal Nadal Rivas de VideoMapping.Pro; Dña. Fabiola Pérez de Mioti Tech Business School; D. Mikel Martínez de Burdinola; D. Marcos Cuesta Ceo de Vidoomy Media; D. Javier Díaz Cabrera de Mit School.

Cada uno de los premiados tuvo su particular homenaje por medio de unas palabras y un vídeo dedicados a su labor y trayectoria, así como la oportunidad de dirigirse a su auditorio mediante una breve intervención.

Una vez finalizada la entrega de premios, se realizó la imprescindible foto de familia para finalmente degustar una memorable cena de gala.

