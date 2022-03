Análisis de los datos de paro de febrero y proyección para marzo 2022 Comunicae

miércoles, 2 de marzo de 2022, 14:07 h (CET) De cara al próximo mes: "Lo más habitual es que en marzo se produzca un incremento mensual de la afiliación. De ahí que la subida interanual podría alcanzar a +4,6%, con 19,79 millones de ocupados. El paro podría descender un 21,9% interanual, con un total de 3,09 millones de parados", prevé el director del Adecco Group Institute Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de febrero que traen de nuevo una subida en el número de afiliados a la Seguridad Social. En el segundo mes del año, el ritmo de crecimiento de la afiliación volvió a acelerarse, ahora hasta el 4,5%, su mayor incremento en ocho meses. Equivale a 844.200 nuevos empleos en los últimos 12 meses. El número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 19,69 millones de personas. Ya van tres meses consecutivos con aumentos interanuales de la afiliación superiores al 4%, cosa que no ocurría desde junio de 2006.

En cuanto al número de parados registrados, es de 3.111.684 personas, el segundo dato más bajo desde septiembre de 2019 y 897.100 menos que hace un año.

Sin embargo, al final de febrero todavía había 115.300 asalariados en ERTE, apenas 1.500 menos que un mes antes.

Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, afirma que “los datos de afiliación y paro registrado continúan avanzando con una fuerza llamativa dado el estado de la economía. Hay una caída de la contratación en su conjunto y de la temporal, con fuerte crecimiento de los contratos indefinidos, motivado por la transformación de contratos temporales en fijos discontinuos, lo que aflora el debate sobre el potencial empleo neto que pueda crearse por la reforma laboral en un escenario de incertidumbre y posible estanflación”.

“Lo más habitual es que en marzo se produzca un incremento mensual de la afiliación. De ahí que la subida interanual podría alcanzar a +4,6%, con 19,79 millones de ocupados. El paro podría descender 21,9% interanual, con un total de 3,09 millones de parados”, prevé el director del Adecco Group Institute.

Javier Blasco señala que “todos los esfuerzos deben centrarse en reforzar la economía productiva y favorecer la creación de empleo. Es necesaria una normativa adaptativa y flexible, que dé seguridad jurídica y permita impulsar las políticas activas de empleo y la colaboración público-privada en materia de intermediación. Conforme a los modelos más exitosos de la Unión Europea, debe flexibilizarse el mercado laboral, favoreciendo la contratación, al tiempo de dar seguridad a las personas, Para ello es fundamental un diálogo social y negociación colectiva que ayuden hacia esta flexibilidad como garantía del empleo, minimizando impuestos y cotizaciones sobre empleadores, empresas y autónomos, y potenciando la formación y recualificación de las personas trabajadoras, en especial de los colectivos más vulnerables, jóvenes, parados de larga de duración, mayores de 55, mujeres y personas con capacidades distintas”.

Datos más destacados

Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados en febrero es de 3,11 millones de personas. El número de parados tuvo su mejor evolución intermensual en al menos 12 años, con un descenso de 0,4% con relación a enero. Así, por décimo mes consecutivo, el número de parados aceleró su ritmo de reducción (-22,4% interanual; el mayor descenso, al menos, desde 1996), en especial entre los varones (-25,4%; el paro femenino bajó 20,1%).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social siguió acelerando su ritmo interanual de subida: en febrero hubo 844.200 afiliados más que un año antes (+4,5%). Su mayor incremento en ocho meses. Este dato se sitúa en los 19,69 millones de afiliados a la Seguridad Social en el mes de febrero. Ya van tres meses consecutivos con aumentos interanuales de la afiliación superiores al 4%, cosa que no ocurría desde junio de 2006.

Los Servicios aportaron 9 de cada 10 empleos creados en los últimos 12 meses (+5,4% interanual, su mayor incremento desde mayo de 2006). Crecieron más los empleos asalariados (+5,1% interanual) que los no asalariados (+1,6%).

Durante el mes de febrero, se firmaron 1,44 millones de contratos (+19,1% interanual). Las nuevas regulaciones, que favorecen la utilización de los contratos fijos-discontinuos, dispararon la contratación indefinida en febrero, que saltó 139% interanual. En cambio, los temporales solo crecieron 4,4%, su menor incremento en un año. Los de mayor crecimiento fueron los indefinidos de tiempo parcial (+379%).

Si se quiere más información, aquí está la webinar que Javier Blasco ha presentado esta mañana tras conocerse los datos de paro de hoy https://www.youtube.com/watch?v=F-CnvWlVOrs

