Parkia continúa el despliegue de puntos de recarga pública en Madrid

miércoles, 2 de marzo de 2022, 14:11 h (CET) El delegado de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha visitado la instalación que Parkia y Endesa X han puesto en marcha en el aparcamiento Parkia San Cayetano Las Ventas en Madrid. Además, a la cita han acudido Manuel Muñoz, director del Plan de Infraestructura Pública de movilidad eléctrica de Endesa X, y Julio López Castillo, director general de Parkia En total, se han instalado 127 cargadores con una tecnología semi rápida (hasta 22kW), lo que permitirá a los usuarios de Parkia recargar el 80% de la batería de sus vehículos aproximadamente en 1 hora.

Este punto concreto de recarga, forma parte de una licitación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, desde el que buscan facilitar el acceso a usuarios de vehículo eléctrico a recargar su coche en ubicaciones repartidas por toda la ciudad.

Parkia, operador privado de aparcamientos subterráneos y en superficie en España y Andorra, amplía los puntos de recarga, apostando por los servicios energéticos y de movilidad sostenible para sus usuarios de la mano de Endesa X. Ambos trabajan conjuntamente para impulsar la movilidad eléctrica en nuestro país y facilitar el acceso a la recarga de los vehículos eléctricos a los ciudadanos.

La colaboración de Endesa X con Parkia ha permitido instalar un total de 127 puntos de recarga en 61 aparcamientos de 27 provincias españolas, más de la mitad de las que conforman nuestro país. Es decir, cerca del 90% de sus parkings ofrecerán a sus clientes la posibilidad de recargar sus vehículos las 24 horas al día.

Para facilitar el acceso a las recargas eléctricas, Parkia fue pionero en 2020 creando packs de recarga eléctrica y abonos, todo incluido, desde 9,90€/mes más el abono pertinente. Estos packs están disponibles en la página web de Parkia (www.parkia.es).

¿Cómo usar los cargadores?

En cuanto al proceso de recarga, la reserva, uso y pago del servicio se podrá realizar de forma ágil y sencilla a través de la app Juicepass de Endesa X. Los usuarios tan solo tienen que descargarse la app en su móvil y, con ella, podrán gestionar las recargas de su vehículo eléctrico directamente desde su teléfono (pagar, reservar con hasta con 15 minutos de antelación, etc.) y acceder además a tarifas adaptadas a todos los usuarios, contando con tarifas mensuales de recarga y de pago por uso, para pagar solo por lo que recargas.

La app está disponible en iOs y Android y el usuario se puede dar de alta directamente desde la cuenta de Facebook o Google, o facilitando un correo electrónico. Además, al registrarse, se puede disfrutar de condiciones económicas ventajosas en las recargas.

Sobre Endesa

Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Es, además, el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización, y ofrece también, a través de Endesa X, servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos en hogares, empresas, industrias y Administraciones Públicas. Endesa está firmemente comprometida con los ODS de Naciones Unidas y, como tal, impulsa decididamente el desarrollo de energías renovables a través de Enel Green Power España, la digitalización de las redes a través de e-distribución, y la Responsabilidad Social Corporativa. En este último ámbito actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.600 empleados. Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de Europa.

Sobre Parkia

Parkia es el operador líder en España de aparcamientos públicos, con la tercera mayor cartera de este tipo de activos. La compañía, propiedad del fondo First Sentier Investors, gestiona concesiones en propiedad y concesiones a largo plazo principalmente con ayuntamientos, a través de contratos con una vida media de más de 31 años.

Con una cartera de 70 parkings en España y Andorra, los aparcamientos de Parkia están situados en el centro de las principales ciudades de España y tienen una capacidad instalada de más de 38.000 plazas con actividad las 24 horas del día.

