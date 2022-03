MZG Asesores informa sobre todas las ayudas públicas que se pueden pedir en 2022 Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 10:23 h (CET)

En tiempos críticos para la economía como los que corren en la actualidad, existen una serie de ayudas públicas que se pueden pedir en 2022 y que son proporcionadas por el Estado Español. Dentro de estos subsidios están comprendidos varios grupos de personas como los adolescentes, los jóvenes, los desempleados, las mujeres, los jubilados o las familias.

El Estado brinda estas prestaciones a modo de inversión, apoyo o recompensa, pero para acceder a ellas primero es necesario conocerlas, ya que con los cambios de políticas o de gobiernos, algunas concluyen, a la vez que otras aparecen por primera vez.

Por este motivo, el despacho de abogados MZG Asesores elaboró un informe con algunas de las principales ayudas públicas que se pueden pedir en 2022.

Ingreso Mínimo Vital, ayudas por hijo y bono para el alquiler La primera ayuda que destaca MZG Asesores es el bono para el alquiler, que fue presentada en conjunto con otras medidas de vivienda. Este apoyo, de 250 euros, está destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años con trabajo cuyos ingresos no superen los 23.752 euros. Se aplica para alquileres que estén en torno de los 600 euros. En el caso de las familias, el bono se complementa con ayudas para cubrir hasta el 40 % del alquiler.

Asimismo, las familias pueden acceder también a las ayudas por hijo, prestación que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2022. Está destinada a grupos familiares de bajos ingresos y consiste en un aporte mensual por hijo. Por cada niño de 0 a 3 años se recibirán 100 euros. El bono es de 70 euros para los hijos de 3 a 6 años y de 40 euros para los de 6 a 18 años.

Otra de las ayudas públicas que se pueden pedir en 2022 y que es de reciente creación es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aplicado por primera vez durante el 2021. Está pensado, según se describe en el portal de la Seguridad Social, como “una herramienta para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social” para las personas que carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas. El IMV tiene por objetivo que la renta garantizada de un adulto que vive solo no sea inferior a los 5.899,60 euros al año durante 2022. De la misma manera, los grupos familiares, según su composición y la cantidad de hijos, tienen un ingreso garantizado de hasta 12.979,12 euros al año.

¿En qué consiste el subsidio por desempleo? El Estado Español también dispone de distintos subsidios por desempleo para los más de 3 millones de personas que están en el paro. Según los requisitos con los que cumpla cada persona, el importe de la ayuda va de los 463 a los 1.520 euros.

Los profesionales de MZG Asesores tienen un amplio conocimiento sobre las ayudas públicas que se pueden pedir en 2022 y apoya a las empresas, las startups, las pymes y los autónomos para que accedan a las subvenciones y ventajas fiscales disponibles.



