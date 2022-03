Las alergias de invierno aumentan este año hasta un 400% por la falta de lluvia y la contaminación. Respirar sal en Salt Room Spain alivia los síntomas Emprendedores de Hoy

La incidencia de las alergias en la sociedad es cada vez mayor, ya que algunos factores muy presentes a día de hoy como la contaminación del aire y el cambio climático son importantes agravantes. Las alergias son un tipo de reacción del organismo que padecen cada vez más personas.

Actualmente, no existen muchos tratamientos para combatir sus molestos síntomas. Sin embargo, existe una terapia natural que ha demostrado ser altamente eficaz: la haloterapia, un método basado en respirar micropartículas de sal que garantiza un alivio de los síntomas e impide su reaparición en un 82% de los casos.

Los puntos donde someterse a esta terapia son los centros de Salt Room, diseñados para mejorar los cuadros alérgicos de adultos y niños de forma natural. La empresa cuenta con la tecnología más avanzada y en sus cuevas de sal se combina la comodidad de un spa con los efectos de un centro de tratamiento de la máxima calidad.

La alergia es también una afección que se manifiesta en invierno Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) en los últimos tiempos se ha incrementado la prevalencia y severidad de la alergia invernal. El fenómeno en parte se debe a la proliferación de las plantas arizónicas y los cipreses, que liberan polen de enero a marzo. Esta es la explicación de los casos de picor en los ojos y la nariz durante esta época. Es común que el cuadro se confunda con una gripe. De todas maneras, los pólenes que más casos generan provienen de las gramíneas, que afectan al 80% de los alérgicos.

Algunos medicamentos ofrecen un alivio temporal a estos cuadros, pero es común que los síntomas reaparezcan una y otra vez. La haloterapia es un tratamiento que ya está reconocido como terapia clínica en Estados Unidos, Canadá, Italia e Inglaterra, mientras que en Rusia forma parte del sistema de salud oficial.

Combatir la alergia con la haloterapia La haloterapia es un tratamiento que consiste en respirar en un ambiente saturado por micropartículas de sal de origen mineral. Está reconocida como una terapia natural no farmacológica que resulta muy eficaz para abordar la alergia. La acción del aire rico en sal tiene un efecto antiséptico, antiinflamatorio y osmótico sobre los fluidos de los tejidos del organismo lo que permite la ampliación y limpieza de las vías respiratorias. De esta manera, los alérgenos son expulsados del sistema respiratorio y se desbloquean tanto los bronquios como los bronquiolos.

Las micropartículas de sal que se respiran favorecen la expectoración y disminuyen la mucosidad, la inflamación y la hiperactividad bronquial. Además, al ser antiséptica, la sal contribuye a eliminar virus y bacterias. Por todo ello, también es un método muy recomendable para personas asmáticas o que padezcan bronquitis, EPOC o tos poscovid, entre otras patologías respiratorias.

De este modo, a través de las cuevas de sal de Salt Room, las personas que padezcan alguna de estas enfermedades pueden sacar el máximo partido a la haloterapia mientras se relajan y empezar a sentirse mejor de una forma natural.



