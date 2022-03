Bizkaia aumenta la exención fiscal de los vales y tarjetas de comida Comunicae

miércoles, 2 de marzo de 2022, 11:03 h (CET) Bizkaia se suma al aumento de la exención fiscal en vales y tarjetas de comida. Up Spain afirma que, gracias a esta medida, los empleados de las empresas que utilizan estos beneficios sociales serán los principales beneficiados al aumentar su poder adquisitivo, ya que a partir de ahora estarán exentos de IRPF un total de 11 euros diarios En el Boletín Oficial de Bizkaia del 15 de diciembre 2021, queda definido que el importe máximo exento de tributar IRPF para la ayuda a la comida será de 11€ diarios por trabajador a partir de 2022. Si la cuantía diaria es superior, entonces se entiende que existe una retribución en especie por el exceso.

Se trata de un incremento de 2€ respecto a la última exención validada en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 de abril, y sólo se aplica en Bizkaia, ya que las Haciendas Forales de Gipuzkoa y Araba no han incluido esta modificación.

Tras la entrada en vigor de esta medida, en el caso de un empleado que utilice a diario los cheques y tarjetas de comida el ahorro anual supera los 600 euros.

Hábitos saludables

El incremento de la exención fiscal supone una garantía para que los empleados accedan a un menú diario saludable. Además, gracias a Gourmet a domicilio, los trabajadores pueden seguir disfrutando de comida sana en casa o en la oficina cada día.

Según el informe Employee Experience 2022, la importancia de los intangibles va en aumento y se consideran elementos clave en la atracción y fidelización de talento. Según este estudio, el 55% de los trabajadores opina que la existencia de un plan de beneficios es un elemento clave para su bienestar. Un 34,61% lo valora como una cuestión “bastante importante”, mientras que solo un 7,77% y un 2,4% lo consideran de “interés medio” o “bajo”, respectivamente.

Las empresas se enfrentan a un importante reto a la hora de gestionar el salario emocional. El informe de Up Spain revela que el 66% de las compañías ha mantenido los mismos beneficios que tenía antes de la crisis sanitaria; sólo el 16,53% los aumentó, mientras que algo más del 14% los redujo. Un 2,69% se vio obligado a eliminarlos temporalmente.

Una de las grandes ventajas que ha quedado constatada de los vales y tarjetas de comida es que, desde la implantación de este beneficio, el absentismo laboral se ve reducido y, por tanto, la productividad empresarial aumenta.

Por otra parte, la medida también tiene un impacto positivo en la hostelería, ya que la ayuda de comida a través de estas herramientas tiene un efecto tangible en el sector, generando miles de empleos directos.

Qué dice la norma

La Ley de Comedores establece, en el Decreto del 08 de junio de 1938, la obligación que tienen las empresas con más de 50 trabajadores que no conceden un plazo de dos horas para el almuerzo o en aquéllas que las solicitase la mitad del personal, de habilitar instalaciones específicas para que los empleados puedan comer a un precio económico.

Desde entonces, otros formatos de ayuda se han sumado a los comedores de empresa para el cumplimiento de esta norma, como es el caso de los vales y tarjetas de comida.

La novedad que recoge la exención fiscal de hasta 11 euros diarios en Bizkaia se ha introducido tras modificar el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 de abril:

De esta forma, se modifica el artículo 53 (requisito 1º del apartado 2), que queda redactado de la siguiente manera:

“La cuantía de las fórmulas indirectas no podrá superar la cuantía de 11 euros diarios. Si la cuantía diaria fuese superior, existiría retribución en especie por el exceso. Esta cuantía podrá modificarse por el diputado foral de Hacienda y Finanzas.”

De esta forma, ha quedado aprobado el incremento de la cuantía máxima exonerada para la ayuda a la comida, que las empresas de Bizkaia ofrecen a sus trabajadores en formato de vales y tarjetas de comida, hasta 11€ por trabajador y por día laborable, frente a los 9 euros vigentes hasta ahora. La nueva exención ha entrado en vigor en 2022.

Las aportaciones diarias que no superen esta cantidad, en ningún caso se considerarán como retribución en especie.

Aprovechar este incentivo fiscal es sencillo. La empresa confía a Up Spain la gestión de este servicio para facilitar a sus trabajadores los vales y/o tarjetas de comida UpGourmet. El trabajador queda exento de tributar IRPF hasta 11€ por día laborable, mientras que para la empresa es 100% deducible del Impuesto de Sociedades.

Los vales y tarjetas de comida pueden ser utilizados únicamente en los restaurantes concertados con Up Spain, ya que se trata de una ayuda finalista.

