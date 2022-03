Las 5 mejores actividades de team building para empresas recomendadas por Monkey Donkey Comunicae

miércoles, 2 de marzo de 2022, 10:51 h (CET) Para que un equipo de trabajo sea eficaz y productivo tiene que desarrollar lo que en psicología laboral recibe el nombre de las "5C": comunicación, complementariedad, coordinación, confianza y compromiso. Esto se consigue en un ambiente laboral en el que los trabajadores se sientan valorados y parte activa del equipo En base a este objetivo los departamentos de recursos humanos desarrollan experiencias para los trabajadores como: reuniones semanales donde se hacen desayunos informales, juegos o dinámicas en equipo, pequeñas escapadas o viajes de incentivo, etc.

También hay empresas que siguen trabajando a distancia o que realizan estas actividades adaptadas al mundo virtual que tienen que escoger opciones capaces de unir a su equipo a pesar de las distancias físicas.

A continuación, se detallan las mejores opciones de actividades de team building -https://monkey-donkey.es/team-building-online/​ para empresas teniendo en cuenta diferentes necesidades u objetivos:

Viajes o escapadas. Son muchas las empresas que organizan un viaje donde sus trabajadores pueden conectar con sus compañeros de otras sedes de España o de Europa. Estos viajes se llenan de visitas guiadas, gymkanas por la ciudad que se ha elegido para la experiencia, catas o planes gastronómicos y de reuniones donde se trabajan ciertos aspectos laborales y se fomenta la conexión de los participantes. Este tipo de viajes son muy importantes porque se rompen todas las barreras de las distancias y se mejora la comunicación para futuros trabajos interdepartamentales.

Los problemas con los que se pueden enfrentar desde RR HH a la hora de programar este tipo de actividades pueden ser: la dificultad de cuadrar agendas o la limitación de costes por parte de la empresa. Siempre que se pueda hay que intentar dejar en manos de profesionales la organización de actividades específicas como las catas Gourmet, las visitas guiadas o las actividades de team building de ocio como las gymkanas. En Madrid destaca la empresa Monkey Donkey como proveedora de gymkanas increíbles por las zonas más emblemáticas de la ciudad como: La Latina, Paseo Del Prado, Colón o Lavapies. Ideal para descubrir lugares secretos mientras se trabaja en equipo.

Actividades deportivas. El deporte es una de las actividades que más une, como muestra existen los grandes equipos de fútbol y otras disciplinas olímpicas. Durante el desarrollo de estas actividades los equipos luchan para conseguir un objetivo común: ser los más rápidos, conseguir más puntos o llegar a una meta. Son muy comunes los campeonatos de deportes que están de moda como el pádel, el tenis o la práctica de deportes de aventura como el barranquismo o los circuitos en altura.

Si hay algún punto negativo en este tipo de actividad es que no todos los trabajadores de una empresa están en forma o preparados para deportes de aventura. Si se quiere que todo el mundo participe y se sienta cómodo el piragüismo o las carreras de relevos con diferentes opciones de pruebas físicas pueden ser la solución.

Hay opciones de team building online que ofrecen entretenimientos dirigidos por un profesional a través de Zoom o Teams y en el que pueden participar todos los trabajadores para poder entablar una rutina deportiva conjunta.

Catas y planes gastronómicos. Hay muchas opciones para disfrutar de la gastronomía mientras se fomentan valores como la creatividad, la resolución de situaciones inesperadas o el reparto de tareas. Entre las actividades gastronómicas perfectas para empresas destacan las del mundo del turismo enológico. Por ejemplo, en algunas bodegas convierten a los participantes en enólogos por un día. Divididos por equipos cada uno desarrollará un vino con unos aromas y matices diferentes. Cuando terminan un jurado de expertos decidirá cuál es el mejor. Lo mismo ocurre con las competiciones de cocina, se puede organizar una competición para cocinar el mejor plato de paella, de tortilla o de cualquier receta que permita trabajar en equipo para realizarla.

También son frecuentes las catas donde se pondrán a prueba los 5 sentidos de los participantes.

Este tipo de actividades están presentes en muchas ciudades y merecen mucho la pena por ejemplo si hay personas de diferentes regiones o países para transmitir los matices que cada uno puede aportar en el cocinado o en la elaboración y enseñar secretos de la gastronomía local. Aunque para realizar este tipo de actividades siempre hay que tener en cuenta detalles como alergias o posibles diferencias culturales, sobre todo en temas de alcohol o determinados ingredientes.

Si se necesita una opción gastronómica online varias empresas ofrecen catas virtuales o la realización de recetas al mismo tiempo que un chef que va guiando el proceso a través de una videoconferencia.

Cluedos en vivo. Los juegos para empresas están pensados para que cada uno de los participantes tenga un papel activo y desarrolle aspectos como la comunicación, la capacidad resolutiva y analítica, el reparto de roles y mucho más. Por ejemplo, unos de los juegos donde se ponen a prueba estas capacidades son los cluedos en vivo. En este juego cada participante recibe un personaje en el que se debe de transformar por unas horas. Puede ser un noble caballero con una trayectoria militar intachable, una mujer de negocios, un prestigioso doctor, una importante timadora, una dama de alta sociedad o un criminal que debe ocultar su verdadera identidad.

En Monkey Donkey son expertos en este tipo de juegos ideales para empresas. En esta compañía ofrecen dos niveles para principiantes o para aquellos grupos que buscan una mayor complejidad. Hay opciones de cluedos a partir de 7 personas hasta 19, perfecto para pequeñas y medianas empresas o para departamentos concretos. Se trata de una experiencia inolvidable y única.

Escape room virtual o Concursos Online: Como se ha señalado al principio, hay empresas que han instaurado el teletrabajo o que tienen sedes en diferentes ciudades y para las que es muy importante poder ofrecer una actividad de empresa online que logre romper el distanciamiento.

Todos los juegos online de Monkey Donkey para empresas garantizan no solo la implicación de los participantes, si no también una actividad inolvidable que servirá para mejorar la comunicación y unir a los equipos de trabajo, aumentando su confianza, fomentando su cooperación y la complementariedad de los miembros de cada equipo basada en el desarrollo de los diferentes talentos de cada trabajador.

Elegir la actividad de team building ideal para una empresa es más fácil si se tienen en cuenta las características de cada equipo y si se saben señalar, las necesidades y los objetivos de la compañía. Por eso, es importante escoger una empresa organizadora capaz de combinar diversión y trabajo en equipo a partes iguales.

