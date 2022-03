‘Valiente’, el nuevo himno de los pequeños y pequeñas ‘superhéroes’ que luchan contra el cáncer Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 17:49 h (CET)

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil, el pasado 15 de febrero la cantante y compositora gallega Rocío Caamaño estrenó el videoclip de un himno dedicado “a estos pequeños superhéroes que luchan contra el cáncer”, un tema que lleva por nombre Valiente.

Este himno llega para “hacerte más fuerte, para que no te rindas y para luchar contra esos monstruos cuya sombra vemos todos alguna vez en la pared”, según palabras de la artista.

Tal como explica en su perfil de Instagram, Rocío ha querido ponerse en la piel de un niño o niña “al que acaban de diagnosticar un cáncer… y me imaginé a una superheroína luchando con su espada láser, venciendo la enfermedad. Ojalá algún día haya una cura milagrosa e inmediata, mientras, yo os sigo cantando, pequeños superhéroes”. Y es que la canción surge de una historia real que le sucedió a un alumno de Rocío.

Además, esta canción nace con fines solidarios, ya que Rocío Caamaño cede los derechos de este himno “con todo mi cariño” a la asociación Sonrisas sin Cáncer (@sonrisassincancer) con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. Por ello, anima a todos a apoyar esta causa. “Lo conseguiremos”, concluye.

Este tema ha sido grabado en los estudios Matilda (Madrid), con José de Lucía como productor y Rubén García en las mezclas (guitarrista/compositor y teclista/director musical de Malú respectivamente). Arreglos de Jaime Ontoria, también a la guitarra acústica y a los coros, baterías de Rodrigo Díaz “El Niño”, bajo eléctrico a cargo de Yago Salorio, teclados del propio Rubén García y el sonido inconfundible del violín de Paula González de Ubieta.

El single ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas digitales de streaming y viene acompañado de un vídeo de animación que se puede ver en su canal de YouTube.

Sobre Rocío Caamaño Rocío Caamaño es una artista gallega, nacida en el pueblo coruñés de Cee en 1983. Se licenció en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo. Durante esta etapa, realizó múltiples actuaciones a lo largo de la geografía gallega. Tras diferentes apariciones en la televisión gallega, en 2009 se trasladó a Madrid para ejercer la docencia.

En 2018, empieza a tomar forma la idea de un nuevo proyecto de composiciones propias, alimentada por la necesidad cada vez más irrefrenable de transmitir inquietudes, añoranzas o estados de ánimo. “Me senté delante del piano, cerré los ojos y empecé a oler Galicia”, y así surgieron las primeras notas de “Enbora”, su primer single.

En 2019 comienza a colaborar con la asociación Sonrisas sin Cáncer. En 2021, Rocío Caamaño lanzó su single Rarezas y su primer videoclip y comenzó a colaborar con eManagers Music. Además, el arranque de 2022 es positivo, ya que la artista cuenta con una decena de conciertos contratados por toda la geografía nacional.



