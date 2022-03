Planes web con servicios de hosting de la mano de ERA Hosting Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 17:24 h (CET)

Una página web necesita alojarse en algún espacio del mundo digital para que los usuarios puedan interactuar con ella y hacer uso de los servicios online que ofrece. El encargado de proporcionar este espacio es el hosting y hoy en día existen muchos en internet que ayudan a las personas y empresas a alojar su sitio web con efectividad. Sin embargo, ERA Hosting ofrece servicios de hostingcon registro de dominio incluido que destacan entre la competencia por brindar una mayor seguridad, rapidez y capacidad de almacenamiento.

Plan de alojamiento web y registro de dominio con ERA Hosting ERA Hosting es una empresa que ofrece servicios de hosting en Almería para las pequeñas marcas y grandes compañías que buscan alojar su página web de forma eficaz. De igual manera, esta empresa ofrece un servicio profesional de registro de dominio que consiste en determinar el nombre y enlace único de la plataforma. Ambos servicios (hosting y dominio) están incluidos en los planes web de ERA Hosting que se dividen en plan inicial, estándar y premium. Los planes inicial y estándar permiten alojar hasta 5 dominios, es decir, enlaces de páginas webs diferentes, cuentan con base de datos ilimitados, panel de gestión, soporte técnico, etc. Sin embargo, el plan estándar se diferencia no solo en su precio, sino en poseer una capacidad de almacenamiento 5 veces mayor al plan inicial. Por otra parte, la oferta premium permite alojar hasta 10 dominios, brinda hasta 100GB de espacio web, posee un certificado SSL más eficiente e incluye todos los servicios del plan estándar.

Atención personalizada 24/7 y expansión a nivel nacional Los planes web de ERA Hosting (inicial, estándar y premium) tienen en común varios servicios básicos y entre ellos se encuentra un soporte técnico completo. Dicho soporte puede ser atendido a través del número de teléfono de la empresa, así como desde su e-mail, tickets para consultas y los principales servicios de chat online. Además de esto, la empresa brinda una atención personalizada 24/7 tanto a las personas y empresas que compran sus planes web como a los nuevos clientes que tienen dudas acerca de sus servicios. ERA Hosting también cuenta con asesores profesionales que ayudan a sus clientes a elegir la oferta que mejor se adapte a sus necesidades. Esto, con el propósito de que el negocio o autónomo pague únicamente por los dominios y capacidad de almacenamiento que usará. Actualmente, esta proveedora de servicios de hosting se encuentra operando de forma eficaz en Almería, pero paso a paso están logrando expandirse a otras ciudades de España.

En la actualidad, la mayoría de las empresas cuentan con al menos una página web para brindar sus servicios de forma óptima en internet. ERA Hosting ofrece a cada una de estas empresas planes web que incluyen registro de dominio y un alojamiento web seguro, rápido y económico.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.