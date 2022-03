Los planes de igualdad, una obligación para las empresas de hoy, por Attolón Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

En las empresas se aplican planes de igualdad, estrategias que tratan de conseguir la inclusión de género y evitar la discriminación. Para garantizar el correcto cumplimiento de los mismos, la compañía de servicios jurídicos Attolón cuenta con expertos que pueden asesorar a sus empresas clientes.

A través de este proyecto se busca minimizar la brecha salarial y otras manifestaciones de rechazo contra la mujer, una situación que continúa siendo muy común en las fábricas y empresas a día de hoy. Attolón desea apoyar la conformación de entornos laborales más saludables, respetuosos y transparentes que realmente fomenten al desarrollo empresarial.

Obligatoriedad de los planes de igualdad A partir de la publicación del Real Decreto 901/2020, del 13 de octubre, la mayoría de las empresas están obligadas a cumplir los planes de igualdad, pero muchas no acatan este requerimiento que entró en vigencia el 14 de enero de 2021. En la actualidad, este plan es obligatorio para entidades que tengan más de 101 personas en plantilla, umbral que decaerá a 50 empleados a partir del 7 de marzo de 2022. Attolón resuelve todas las inquietudes que tengan las organizaciones con respecto a la implementación de este sistema ineludible para las medianas y grandes compañías y explica cuáles son los requisitos legales que deben reunir los negocios para la aplicación de los planes. Esta plataforma cuenta con un equipo de especialistas que apoyan a la empresa en el proceso de adecuación de este sistema, por lo cual no se necesitará de un grupo de abogados permanente en sus instalaciones.

¿Cómo se concibe un plan de igualdad? La empresa debe empezar por un diagnóstico negociado con los representantes legales de los asalariados. Este análisis debe incluir aspectos como el proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, condiciones de trabajo; ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, laboral y familiar y retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Una vez que el diagnóstico arroje resultados, se elabora un protocolo que debe contener pautas relacionadas con el ámbito particular y territorial, un informe del diagnóstico de la empresa, resultados de la auditoria retributiva y descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y elaboración de indicadores que permitan evaluar la aplicación de cada medida.

Se ha comprobado que los planes de igualdad son herramientas que permiten dilucidar la realidad de cada compañía. Attolón quiere acompañar a todas las empresas en este proceso para mejorar las condiciones laborales de miles de mujeres en España.



