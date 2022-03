La línea DOKOK cosmeceuticals garantiza máxima eficacia Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 16:41 h (CET)

Con más de 20 años de experiencia en la formulación de productos de gran eficacia en el cuidado dermatológico, la marca DOKOK cosmeceuticals ofrece una calidad extraordinaria en opciones que se adaptan a todas las condiciones de piel, con acción reparadora, equilibrante, nutritiva y rejuvenecedora.

La línea forma parte de los avances que ofrece el Centro Estético Rambla 6, en San Juan de Alicante, donde un equipo de profesionales dispone de soluciones no invasivas para procurar la salud integral del organismo a través de métodos naturales.

Método de entrenamiento celular, en casa o en cabina Proveer potentes concentraciones, capaces de mantener sus beneficios más allá del tiempo durante el cual se aplican, es el objetivo principal de esta marca. Además de los productos, destaca el equipo estético patentado por DOKOK, llamado C10 NIOHS Technology exclusivo para realizar en cabina un procedimiento que libera la piel de la carga de estrés.

El tratamiento facial Detox de DOKOK cosmeceuticals es el primer paso para equilibrar la piel sin que sufra agresiones. Consiste en el uso de la emulsión limpiadora inteligente, que repara y desobstruye los poros, acompañada del tónico regulador del PH de la piel con acción calmante.

El entrenamiento dermoepidérmico que ofrecen estos productos continúa con la aplicación de sérums, dirigidos a características de cada piel. Componentes como extractos de ruibarbo, salvia, galactomananos de origen vegetal, Ginseng, jugo puro de aloe, algas con propiedades adaptógenas, vitaminas A, C y E, forman parte de estos concentrados.

Fórmulas específicas para la salud cutánea integral El suero Hydradok mejora la capacidad cutánea de retener humedad evitando los procesos descamativos, mientras que el Meladok actúa para disminuir la síntesis de melanina y unificar el tono de la piel. Así mismo, el sérum antiarrugas Redensidok activa los mecanismos naturales de producción de colágeno y aumenta la fijación del ácido hialurónico.

Conseguir una piel revitalizada y sin imperfecciones es la misión del suero Revidok con su potente capacidad de reparación cutánea. El quinteto de fórmulas cierra con SOS Lipid Repair, un compuesto de vitaminas liposolubles que recupera el escudo protector de la piel, indicado para aliviar el escozor, la resequedad y las rojeces de pieles vulnerables. El paso final de la propuesta de DOKOK cosmeceuticals es la fórmula hidronutritiva patentada SkinDiet, una combinación de activos marinos que sana la piel ralentiza el envejecimiento.

Al reservar una cita, vía online, con los asesores del centro estético los clientes podrán acceder a la más cercana orientación sobre el tipo de tratamiento más conveniente para sus necesidades. Los productos de esta marca única en el mercado forman parte de los avances que ofrece Rambla 6 con diversas técnicas, basadas en conocimientos milenarios naturales, adaptados con tecnología moderna para la salud y la belleza facial o corporal.



