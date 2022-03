Gestión de pedidos eficaz de marketplace de la mano de MWS Connect Emprendedores de Hoy

Vender en un marketplace es el sueño de muchos empresarios quienes saben que no es suficiente tener un e-commerce y un producto atractivo. Con un mercado globalizado gracias a la informática, es importante colocar el producto en aquellos sitios con mucho tráfico de potenciales clientes.

Según MWS Connect, un marketplace es la clave para crecer como empresa distribuidora o manufacturera, ya que a través de ellas, se puede obtener un incremento casi inmediato de las ventas, proyectar la imagen de marca y generar mejor recordación y confianza, reduciendo considerablemente los costes operativos.

Puntos clave para vender en un marketplace Colocar una tienda o un producto en un marketplace con alta facturación es un paso importante y para ejecutarlo hay que cubrir una serie de requisitos técnicos. Para lograr un espacio en las grandes plataformas del retail es necesario contar con un programa de gestión o ERP eficaz que garantice la respuesta inmediata a las peticiones de los clientes.

MWS Connect es una plataforma diseñada y comercializada por la firma tecnológica ExtremaNet que se comunica con el ERP (Enterprise Resource Planning) o sistema de recursos empresariales para automatizar varias áreas a la vez. Este programa maneja los movimientos de stock de productos, recibe y gestiona los pedidos que se hacen desde los marketplace u otras tiendas online.

Además, MWS Connect también puede manejar simultáneamente todos los precios de los productos y coordinarlos con las plataformas externas. Este software funciona como conector entre las grandes plazas de mercado virtuales y la oferta, precios, existencia y pedidos de manera simultánea.

El papel de MWS Connect En pocas palabras es un programa que apoya a las empresas a soportar los enormes retos operativos que implica vender en un marketplace. Según sostiene la firma Extrema Net, este software es capaz de sincronizar con plataformas muy exigentes como la gigante Amazon, PC Componentes, Carrefour y BuleVIP, entre otros.

Con MWS Connect el negocio comienza a facturar al conectarse con la ERP de la empresa, ya que se sincroniza con los ficheros o portafolio de productos y elige el precio que el cliente haya decidido. El software se puede conectar y trabajar simultáneamente con varias plataformas online a la vez para vender los productos.

Como software, este programa es una respuesta muy rentable sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que están comenzando a producir. Por lo general, son empresas que no cuentan con la estructura organizativa para posicionarse dentro de los grandes marketplaces, por lo que esta herramienta les ayuda a crecer.



