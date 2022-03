La despreocupación de los estudiantes de intercambio con Quickin Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022

Estudiar en un programa de intercambio en un país extranjero suele representar, muchas veces, una larga serie de dificultades para los estudiantes, quienes, además de cumplir con sus obligaciones académicas, tienen que lidiar con aspectos como la búsqueda de residencia universitaria, la adaptación al nuevo entorno o la búsqueda de servicios en una ciudad completamente desconocida.

Para la tranquilidad y confianza de estos estudiantes, Quickin ofrece un amplio catálogo de pisos, con habitaciones cómodas y modernas, equipadas con todos los servicios, y una línea telefónica de asistencia permanente. Así, los estudiantes que inician su experiencia de intercambio pueden tener la tranquilidad de que todos estos aspectos están resueltos y pueden enfocar su atención hacia sus actividades universitarias.

Habitaciones modernas con servicio de acompañamiento El servicio de Quickin pone a disposición una extensa gama de habitaciones para quienes envían el formulario de solicitud. Ellos se encargan de localizar, gestionar y conseguir algunos de los mejores inmuebles, brindando a los inquilinos un ambiente acogedor, con un aire moderno y juvenil. El coste del alquiler abarca los servicios básicos e incluso la red wifi, de modo que los residentes no tienen que preocuparse de gastos ni trámites adicionales.

Quickin gestiona directamente con los propietarios el acuerdo de uso por los espacios, de modo que el estudiante no tiene que preocuparse por lidiar directamente con los propietarios, ya que Quickin cuenta con sus propios host manager, que se encargan de atender a los inquilinos en su proceso de llegada e instalación en la vivienda.

Además, disponen de una línea telefónica de asistencia disponible permanentemente, mediante la cual pueden pedir ayuda para solucionar cualquier imprevisto o contratiempo así como solicitar información o asesoría en caso de dudas, en el momento de buscar algún servicio o actividad en la ciudad.

Socialización con otros estudiantes Uno de los factores que dificulta el proceso de adaptación suele ser la inseguridad que generan estas experiencias. Al hallarse en un nuevo entorno, completamente desconocido, muchos estudiantes tienen miedo a desenvolverse con naturalidad, lo que dificulta su adaptación. Para solucionar esta situación, los inquilinos que optan por este servicio pasan a formar parte de la Comunidad Quickin, que facilita su proceso de adaptación y socialización con otros estudiantes por medio de varias actividades.

Entre las experiencias que ofrece esta comunidad, se pueden enumerar diversas excursiones, acampadas, rutas gastronómicas y eventos recreativos como conciertos, funciones artísticas y fiestas. Todo esto con la mayor seguridad para los estudiantes, a fin de garantizar su diversión y facilitar su adaptación al medio. Todas estas actividades, junto con los servicios y la asistencia permanente de Quickin, están pensadas para resolver todas las necesidades y requerimientos de los estudiantes. De modo que, durante su estancia, la única preocupación sea el cumplimiento de sus obligaciones académicas.



