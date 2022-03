¿Con qué limpiar el filtro de partículas? Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Aunque desde 2019 los niveles de contaminación en el aire producto del tráfico han mejorado en España, el país enfrenta un procedimiento de infracción que puede culminar en sanciones por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Estas medidas se han tomado tras comprobar que la nación ha sobrepasado, desde el año 2010, los valores exigidos de dióxido de nitrógeno.

En la actualidad, el gobierno español aplica estrategias para bajar los niveles del gas producido por la combustión de vehículos. En este sentido, una medida fundamental que ayuda a disminuir las emisiones nocivas es mantener el filtro del coche en condiciones óptimas. Por ello, es prioridad que los ciudadanos conozcan con qué limpiar el filtro de partículas o dónde sustituirlo. Una de las opciones más modernas de limpieza para estas piezas la ofrece la empresa DPF Revival.

¿Cómo limpiar un filtro de partículas?, formas que funcionan y métodos no viables El filtro de partículas es el encargado de evitar que los vehículos expulsen grandes cantidades de dióxido de nitrógeno al ambiente. Debido a su labor, es común que se ensucie con frecuencia, sobre todo en los coches de diésel. En internet se pueden encontrar una serie de consejos para limpiar la pieza, sin embargo, muchos de estos no surten el efecto deseado.

Por ejemplo, en primer lugar, se aconseja el uso de aditivos de limpieza. Si bien este líquido mejora la circulación del filtro, no elimina por completo el hollín y ceniza acumulada en los bordes no visibles, además, puede causar daño en la cerámica de la pieza.

Otro de los métodos ampliamente solicitados es la limpieza con ultrasonidos. Gracias a esta tecnología es posible despegar toda la suciedad del filtro de partículas. Sin embargo, la suciedad levantada quedará en la parte interna del filtro y es necesario extraerla para evitar que el problema regrese.

Entre los procedimientos más efectivos, los expertos recomiendan el lavado artesanal y las máquinas de limpieza profesionales. La primera requiere de horas de dedicación para desmontar cada componente y limpiarlo de forma delicada, mientras que la segunda se realiza de forma automatizada.

Limpiar los filtros de partículas de manera rápida y efectiva Los avances tecnológicos han propiciado la aparición de máquinas especialmente diseñadas para limpiar filtros de partículas. Estos aparatos utilizan agua de presión desde ángulos opuestos para lograr la remoción y expulsión de los agentes contaminantes. Actualmente, es el método más efectivo para limpiar los filtros por completo, de forma efectiva y rápida.

Además de su eficiencia, los factores que intervienen en el proceso como la presión y temperatura del agua o el detergente aplicado pueden ser regulados de manera precisa. De esta manera, se evita el daño a los materiales de la pieza.

La empresa DPF Revival se caracteriza por fabricar y comercializar maquinaria de limpieza para filtros de partículas. El catálogo cuenta con equipos de diferentes tamaños y potencias, los cuales son la solución ideal para especialistas, talleres mecánicos, concesionarios y más. Con más de 35 años en el mercado, la firma española garantiza máquinas de máxima calidad para limpiar todo tipo de DPF y CAT.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.